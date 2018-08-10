İsrailli bakanın gözü döndü: Suikast düzenleyelim

israil K\u00fclt\u00fcr ve Spor Bakan\u0131 Miri Regev, skandal s\u00f6zlerle dolu bir a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. \r\n,\u0130srailli bakandan skandal \u00e7a\u011fr\u0131!,\u00dclkesinin sivil halk\u0131 bombalamas\u0131na sesini dahi \u00e7\u0131kartmayan \u0130srailli bakan, Hamas liderlerine suikast d\u00fczenleme \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131.\r\n,\u0130srail'de yay\u0131n yapan en \u00f6nemli gazetelerden Jerusalem Post'ta yer alan habere g\u00f6re Regev, Hamas liderlerinin \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesi gerekti\u011fini kastederek, "E\u011fer \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z korku i\u00e7inde ya\u015f\u0131yorsa, Hamas liderleri de bu \u015fekilde ya\u015famal\u0131. Suikast politikas\u0131na geri d\u00f6nmeliyiz ve onlar\u0131 hedef almal\u0131y\u0131z" dedi.\r\n\r\n,"Korku i\u00e7inde ya\u015famal\u0131" ,Filistinli \u00e7ocuklar\u0131n, kad\u0131nlar\u0131n y\u0131llard\u0131r korku ve ac\u0131n\u0131n g\u00f6lgesinde ya\u015famlar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrmesine g\u00f6rmezden gelen, buna de\u011fer bile vermeyen \u0130srailli bakan, "Bana \u0130srail'deki di\u011fer \u00e7ocuklar gibi kamp yap\u0131p, sosyal etkinliklere kat\u0131lamayan \u00e7ocuklar\u0131n ak\u0131lalmaz durumunu anlatt\u0131lar. Yaz tatilleri b\u00f6yle olmamal" dedi.\r\n\r\n,.,\u0130srail, Filistin halk\u0131na uygulad\u0131\u011f\u0131 insanl\u0131k d\u0131\u015f\u0131 uygulamalar a\u011f\u0131rla\u015farak devam ederken \u0130srail K\u00fclt\u00fcr ve Spor Bakan\u0131 Miri Regev'den \u015foke eden bir a\u00e7\u0131klama geldi.