İsrailli üst düzey yetkili: Savaşa gidiyoruz

\u0130srailli \u00fcst d\u00fczey askeri yetkili, geli\u015fmelerin Gazze'ye kar\u015f\u0131 s\u00fcratle bir sava\u015fa gidildi\u011fini g\u00f6sterdi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,\u0130srail'in sald\u0131r\u0131lar\u0131yla tansiyonun yeniden y\u00fckseldi\u011fi Gazze \u015eeridi'nde \u0130srailli \u00fcst d\u00fczey bir askeri yetkiliye g\u00f6re h\u0131zla sava\u015fa gidiliyor.\r\n,\u0130srail'in Yedioth Ahronoth gazetesine konu\u015fan ad\u0131n\u0131 vermek istemeyen \u00fcst d\u00fczey askeri yetkili, geli\u015fmelerin Gazze'ye kar\u015f\u0131 s\u00fcratle bir sava\u015fa s\u00fcr\u00fcklenildi\u011fini g\u00f6sterdi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,Hamas'\u0131n anla\u015fmadan uzakla\u015ft\u0131\u011f\u0131 ve sava\u015fa yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcren yetkili, \u0130srail ordusunun kapsaml\u0131 bir askeri operasyon durumunda daha fazla birli\u011fini Gazze'ye y\u00f6nlendirece\u011fini belirtti.\r\n,B\u00f6yle bir durumda Gazze \u015eeridi'ne yak\u0131n b\u00f6lgelerdeki Yahudi yerle\u015fim b\u00f6lgelerinin de bo\u015falt\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 dile getiren \u0130srailli yetkili, ellerinde Gazze'de vurulacak olduk\u00e7a fazla hedefin oldu\u011funu ifade etti.