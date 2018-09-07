İşsizlik maaşında yeni düzenleme (İşsizlik maaşı başvuru-nasıl alınır?)

\u0130\u015fsizlik maa\u015f\u0131 alabilmek i\u00e7in son \u00fc\u00e7 y\u0131lda en az 600 g\u00fcn sigortal\u0131 olmak ve son 120 g\u00fcn s\u00fcrekli \u00e7al\u0131\u015fmak gerekiyor. ,\u0130\u015fsizlik maa\u015f\u0131, \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken al\u0131nan son 4 ayl\u0131k ortalama \u00fccretin y\u00fczde 40'\u0131 \u00fczerinden \u00f6deniyor. ,Asgari \u00fccretli i\u015f\u00e7iler 2018 y\u0131l\u0131nda 805.60 lira i\u015fsizlik maa\u015f\u0131 alabiliyor. ,Bu rakam, en d\u00fc\u015f\u00fck i\u015fsizlik maa\u015f\u0131n\u0131 olu\u015fturuyor.\r\n\r\n,En y\u00fcksek i\u015fsizlik maa\u015f\u0131 ise 1611.30 liray\u0131 a\u015fam\u0131yor.\r\n\r\n,Son d\u00f6rt ayl\u0131k br\u00fct maa\u015f\u0131 3 bin lira olan ki\u015fiye, damga vergisi d\u00fc\u015f\u00fcld\u00fckten sonra 1.191 lira i\u015fsizlik maa\u015f\u0131 \u00f6deniyor.\r\n\r\n,Son d\u00f6rt ayl\u0131k br\u00fct maa\u015f\u0131 4 bin lira olanlar net 1.587 lira al\u0131yor.\r\n\r\n,Br\u00fct maa\u015f\u0131 5 bin lira olanlar ise 1.611 lira alabiliyor. ,\u0130\u015fsizlik maa\u015f\u0131 \u00f6denebilmesi i\u00e7in i\u015ften ayr\u0131lmadan \u00f6nceki son 120 g\u00fcn \u201cs\u00fcrekli\u201d \u00e7al\u0131\u015fmak gerekiyor.,Anla\u015fmal\u0131 olarak i\u015ften ayr\u0131lanlar\u0131n i\u015fsizlik maa\u015f\u0131 alabilmesi i\u00e7in s\u00f6zle\u015fmenin i\u015fveren taraf\u0131ndan sona erdirilmesi zorunlu.\r\n\r\n,Halen 12 bin 500 ki\u015fi bu nedenle i\u015fsizlik maa\u015f\u0131 alam\u0131yor., Bu durum uygulamada ma\u011fduriyetlere yol a\u00e7abiliyor. , Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 100 g\u00fcnl\u00fck eylem plan\u0131 kapsam\u0131nda, son 120 g\u00fcn \u201cs\u00fcrekli\u201d \u00e7al\u0131\u015fma ko\u015fulu esnetilecek. ,\u00d6rne\u011fin, bir i\u015ften ayr\u0131l\u0131p yeni i\u015fe ba\u015flarken arada 1-2 g\u00fcnl\u00fck bo\u015fluk bulunanlar haktan yararlanam\u0131yor. ,\u0130\u015fsizlik maa\u015f\u0131 almak i\u00e7in i\u015f akdinin feshinden itibaren 30 g\u00fcn i\u00e7inde ba\u015fvuruda bulunmak gerekiyor. ,B\u00f6ylece, 12 bin 500 ki\u015fiye ayl\u0131k ba\u011flanabilecek.\r\n\r\n,Otuz g\u00fcnden sonra da ba\u015fvurulabiliyor ancak bu durumda gecikilen s\u00fcre kadar eksik maa\u015f \u00f6deniyor.\r\n\r\n,\u0130\u015fsizlik maa\u015f\u0131 alabilmek i\u00e7in i\u015f akdinin i\u015fveren taraf\u0131ndan sona erdirilmesi ya da i\u015f\u00e7inin hakl\u0131 nedenle i\u015f akdini feshetmesi gerekiyor. ,- Banka, sigorta \u015firketi ve birliklerin sand\u0131klar\u0131na tabi \u00e7al\u0131\u015fanlar.\r\n\r\n,- M\u00fctekabiliyet esas\u0131na dayal\u0131 olarak uluslararas\u0131 sosyal g\u00fcvenlik s\u00f6zle\u015fmesi yap\u0131lm\u0131\u015f \u00fclke uyru\u011funda olanlar hari\u00e7 olmak \u00fczere yabanc\u0131 uyruklu ki\u015filerden hizmet akdi ile \u00e7al\u0131\u015fanlar,\r\n\r\n,Son \u00fc\u00e7 y\u0131lda 600 g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fanlara 6 ay; 900 g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fanlara 8 ay, 1080 g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fanlara on ay i\u015fsizlik maa\u015f\u0131 \u00f6deniyor.\r\n\r\n,\u0130\u015fsizlik maa\u015f\u0131 s\u00fcresi, prim \u00f6denen g\u00fcn say\u0131s\u0131na g\u00f6re de\u011fi\u015fiyor. ,- Genelevde \u00e7al\u0131\u015fan 1593 say\u0131l\u0131 Umumi H\u0131fz\u0131s\u0131hha Kanununda belirtilen umum\u00ee kad\u0131nlar,\r\n\r\n,- Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n kurslar\u0131nda usta \u00f6\u011fretici olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lanlar, kamu idarelerinde ders \u00fccreti kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6rev verilenler.\r\n\r\n,-Ticari taksi, dolmu\u015f, otob\u00fcs gibi \u015fehiri\u00e7i toplu ta\u015f\u0131ma ara\u00e7lar\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fanlar,\r\n\r\n,- Hizmet akdine dayal\u0131 olarak bir veya birden fazla i\u015fveren taraf\u0131ndan \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan sanat\u00e7\u0131lar,\r\n\r\n,\u0130\u015fsizlik maa\u015f\u0131 4\/a (i\u015f\u00e7i) stat\u00fcs\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fan sigortal\u0131lar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra \u015fu ki\u015filere de veriliyor:\r\n\r\n,On ayl\u0131k i\u015fsizlik maa\u015f\u0131na hak kazanm\u0131\u015f bir ki\u015fi 4 ay maa\u015f ald\u0131ktan sonra bir i\u015fe girdi\u011finde i\u015fsizlik maa\u015f\u0131 kesilir. ,\u0130\u015eKUR, i\u015fsizlik maa\u015f\u0131 alanlara \u00f6ncelikle i\u015f buluyor. ,Kurum ayr\u0131ca, gelir getirici bir i\u015fte \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 tespit edilenlerin maa\u015f\u0131n\u0131 keserken, ya\u015fl\u0131l\u0131k (emekli) ayl\u0131\u011f\u0131 alanlara i\u015fsizlik maa\u015f\u0131 \u00f6demiyor\r\n\r\n,\u0130\u015eKUR\u2019un \u00f6nerdi\u011fi i\u015fi hakl\u0131 bir nedene dayanmaks\u0131z\u0131n reddedenlerin i\u015fsizlik maa\u015f\u0131 kesiliyor. ,On ay i\u015fsizlik maa\u015f\u0131 alan ki\u015finin yeniden hak kazanabilmesi i\u00e7in yeniden en az 600 g\u00fcn prim \u00f6demesi gerekir.,Ancak, bu ki\u015fi bir s\u00fcre sonra yeniden i\u015fsiz kald\u0131\u011f\u0131nda, kalan 6 ay i\u015fsizlik maa\u015f\u0131n\u0131 almaya devam eder.