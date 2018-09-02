İstanbul 3. havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu

Ara\u00e7larda kameralar da yer alacak. \u015eof\u00f6r\u00fcn rahat\u00e7a ula\u015fabilece\u011fi bir yerde \u00e7ek-bas \u00f6zellikli acil durum butonu bulunacak ve bu butona bas\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda alarm ve anl\u0131k kamera g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc Kontrol Merkezi'ne g\u00f6nderilecek.\u015e\u00f6for \u00fcst\u00fc kameralarda ses kay\u0131t \u00f6zelli\u011fi olacak.Ara\u00e7lara b\u00fct\u00fcn kameralar\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinin kaydedilmesi i\u00e7in kamera kay\u0131t cihaz\u0131 da konulacak. En az 30 g\u00fcn kay\u0131t yapabilecek.Ara\u00e7larda \u00fccret toplama sistemi olacak.Her yolcu koltu\u011funda multimedia(MP3-Tv-Video) \u00f6zelliklerine sahip dokunmatik \u00f6zellikli LCD ekran olacak.\r\n\r\n,\u0130haleyi kazanacak olan i\u015fletme ara\u00e7lar\u0131 25 Ekim'de haz\u0131r hale getirecek ve havaliman\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131n yap\u0131laca\u011f\u0131 29 Ekim'de hizmet vermeye ba\u015flayacak. Bagajl\u0131 l\u00fcks ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k yapacak olan otob\u00fcslerin 100 adeti solo tip ve en az 46 koltuklu, en fazla 50 adeti en az 35 koltuk kapasiteli olacak.Ara\u00e7lar \u0130stanbul \u00e7al\u0131\u015fma \u015fartlar\u0131nda hizmet verecek.\u0130lk defa sisteme kat\u0131l\u0131rken, ara\u00e7lar yeni \u00fcretilmi\u015f veya trafi\u011fe \u00e7\u0131k\u0131\u015f tarihi 3 y\u0131l\u0131 ge\u00e7memi\u015f Euro 6 egzoz emisyona sahip ara\u00e7lar olacak.S\u00f6zle\u015fme s\u00fcresince 5 ya\u015f\u0131ndan b\u00fcy\u00fck ara\u00e7larla \u00e7al\u0131\u015f\u0131lmayacak.\r\n\r\n,Bagajl\u0131 l\u00fcks ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k yapacak olan g\u00fcnde 75 bin yolcu ta\u015f\u0131mas\u0131 beklenen otob\u00fcs hatlar\u0131ndan uzakl\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re \u015fartname gere\u011fi 12 ile 30 TL aras\u0131nda \u00fccret al\u0131nacak.\u0130\u015fletmeci 6 ya\u015f\u0131na kadar olan \u00e7ocuklardan ise \u00fccret alamayacak. En \u00e7ok arac\u0131n konulaca\u011f\u0131 yer ise 50 kilometrelik Yenikap\u0131-Sirkeci hatt\u0131 olacak. 11 dakikada bir arac\u0131n hareket edece\u011fi hatta 23 ara\u00e7 hizmet verecek.Bu hatt\u0131n \u00fccreti ise 18 TL olacak. En pahal\u0131 ve en uzak hat ise Pendik il\u00e7esinden olacak. Bu hatta ise 5 ara\u00e7la sefer d\u00fczenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hatt\u0131n\u0131n \u00fccreti ise 30 TL olacak.Otob\u00fcs hatlar\u0131n\u0131n detaylar\u0131 ise \u015f\u00f6yle;Hat ad\u0131-Mesafe(tek y\u00f6n)-Sefer s\u0131kl\u0131\u011f\u0131-Yolculuk \u00fccreti-Ara\u00e7 say\u0131s\u01311.Beylikd\u00fcz\u00fc T\u00fcyap-52 km-15 dakika-21 TL-15 ara\u00e72.Otogar-38 km-15 dakika-16 TL-12 ara\u00e73.Bak\u0131rk\u00f6y-44 km-10 dakika-18 TL-19 ara\u00e74.Yenikap\u0131-Sirkeci-50 km-11 dakika-18 TL-23 ara\u00e75.Be\u015fikta\u015f-43 km-20 dakika-18 TL-13 ara\u00e76.Alibeyk\u00f6y Cep Otogar\u0131-31 km-30 dakika-16 TL-5 ara\u00e77.Kad\u0131k\u00f6y-64 km-20 dakika-25 TL-11 ara\u00e78.Pendik-93 km-45 dakika-30 TL-5 ara\u00e79.Hac\u0131osman-40 km-30 dakika-16 TL-4 ara\u00e710.Tepe\u00fcst\u00fc-91 km-30 dakika-25 TL-7 ara\u00e711.Arnavutk\u00f6y-22 km-40 dakika-12 TL-3 ara\u00e712.Kemerburgaz-21 km-40 dakika-12 TL-3 ara\u00e713.Sar\u0131yer-40 km-30 dakika-16 TL-5 ara\u00e714.Ba\u015fak\u015fehir-27 km-30 dakika-14 TL-4 ara\u00e715.Bah\u00e7e\u015fehir-40 km-40 dakika-16 TL-4 ara\u00e716.Mahmutbey Metro-36 km-45 dakika-15 TL-3 ara\u00e717.Halkal\u0131-40 km-50 dakika-16 TL-4 ara\u00e718.Mecidiyek\u00f6y-37 km-15 dakika-16 TL-10 ara\u00e7\r\n\r\n,En pahal\u0131 ve en uzak hat 30 TL ile Pendik, en \u00e7ok arac\u0131n sefer yapaca\u011f\u0131 hat ise 18 TL \u00fccretin al\u0131naca\u011f\u0131 Yenikap\u0131-Sirkeci hatt\u0131 olacak. Di\u011fer hatlar ise Beylikd\u00fcz\u00fc T\u00fcyap, Otogar, Bak\u0131rk\u00f6y, Be\u015fikta\u015f, Alibeyk\u00f6y Cep Otogar\u0131, Kad\u0131k\u00f6y, Hac\u0131osman, Tepe\u00fcst\u00fc, Arnavutk\u00f6y, Kemerburgaz, Sar\u0131yer, Ba\u015fak\u015fehir, Bah\u00e7e\u015fehir,Mahmutbey Metro, Halkal\u0131 ve Mecidiyek\u00f6y hatlar\u0131 olacak. Her 10 dakikada bir kalk\u0131\u015f yapacak otob\u00fcs hatlar\u0131 da yer alacak.\r\n\r\n,A\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 i\u00e7in art\u0131k geri say\u0131m\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fc olacak \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131'n\u0131n ilk etab\u0131 29 Ekim'de faaliyete girecek. A\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ilk etapta 660 ticari taksi ve 38 \u0130ETT otob\u00fcs\u00fcn\u00fcn yolcu ta\u015f\u0131yaca\u011f\u0131 havaliman\u0131nda bagajl\u0131 l\u00fcks ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k hizmeti de verecek otob\u00fcsler de ula\u015f\u0131m a\u011f\u0131na dahil olacak. \u0130ETT \u0130\u015fletmeleri Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'n\u00fcn 4 Eyl\u00fcl tarihinde yapaca\u011f\u0131 ihaleyi kazanacak olan i\u015fletme, 10 y\u0131l s\u00fcreyle \u0130stanbul'da olu\u015fturulacak 18 hat \u00fczerinde 150 otob\u00fcsle \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131 aras\u0131nda ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k yapacak.\u0130stanbul'un bir\u00e7ok noktas\u0131ndan \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131'na ula\u015f\u0131labilecek. Metro ba\u011flant\u0131lar\u0131na da otob\u00fcs seferleri konuluyor.\r\n\r\n,\u0130lk etab\u0131 29 Ekim'de