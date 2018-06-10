İstanbul'a 100 yataklı göz hastanesi

\u0130stanbul, hem poliklinik hem de yatakl\u0131 sa\u011fl\u0131k hizmeti verecek 100 yatakl\u0131 g\u00f6z hastanesine kavu\u015facak.\r\n,Hastanede, 19 tek ki\u015filik, 39 \u00e7ift ki\u015filik odan\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, 10 ameliyathane, 18 genel yo\u011fun bak\u0131m yata\u011f\u0131 ve 56 poliklinik bulunacak. Projede, 12 ara\u00e7l\u0131k a\u00e7\u0131k, 161 ara\u00e7l\u0131k kapal\u0131 otopark planlamas\u0131 da yap\u0131ld\u0131.\r\n,S\u00f6zle\u015fmesi imzalan\u0131p, ihale s\u00fcreci tamamlanan ve yer teslimi ger\u00e7ekle\u015ftirilen hastanenin, ruhsat \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015fland\u0131.\r\n,Modern mimarisiyle dikkati \u00e7eken hastane, son teknolojiye sahip t\u0131bbi cihazlarla donat\u0131lacak. Hem poliklinik hem de yatakl\u0131 sa\u011fl\u0131k hizmeti verilecek hastane 3 blok 9 kat \u015feklinde in\u015fa edilecek.\r\n,Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 Sa\u011fl\u0131k Yat\u0131r\u0131mlar\u0131 Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, 100 yatakl\u0131 olarak in\u015fa edilecek \u0130stanbul Beyo\u011flu G\u00f6z Hastanesi i\u00e7in 5 Nisan'da ihale ger\u00e7ekle\u015ftirildi.\r\n