İstanbul'a büyük göç! 3 günde 1 aylık gelir

Farkl\u0131 semtlerdeki 560 kurban kesim tesisinde \u00e7al\u0131\u015fmak \u00fczere binlerce kasap, Anadolu\u2019dan \u0130stanbul\u2019a g\u00f6\u00e7 etti. ,Ayl\u0131k gelirlerini bayramda kazand\u0131klar\u0131n\u0131 payla\u015fan kasaplar\u0131n, g\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc bin 700 liray\u0131 buldu., Bayram sonras\u0131 mahalledeki d\u00fckkanlar\u0131na geri d\u00f6necek olan meslek erbaplar\u0131n\u0131n mesaisi, k\u0131yma \u00e7ekme i\u015flemiyle devam edecek.\r\n\r\n,Haftalar \u00f6ncesinden b\u00fcy\u00fck ve k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvanlar\u0131yla mega \u015fehrin yolunu tutan \u00fcreticiler, elindekilerin y\u00fczde 90\u2019\u0131n\u0131 satman\u0131n mutlulu\u011funu ya\u015farken \u015fimdi s\u0131ra kasaplarda. Kurban piyasas\u0131n\u0131n merkezi \u0130stanbul\u2019da yakla\u015f\u0131k 560 tesiste kasaplar, 1 ayl\u0131k gelirini 3 g\u00fcnde \u00e7\u0131kar\u0131yor. ,Kurban kesiminde yetkili vak\u0131f ve kurumlar\u0131n b\u00fcnyesinde ter d\u00f6kmek i\u00e7in binlerce meslek erbab\u0131, \u0130stanbul\u2019un yolunu tuttu. Sabah erken ba\u015flayan mesai ge\u00e7 saatlere kadar adeta aral\u0131ks\u0131z ve soluksuz s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n,B\u00fcy\u00fckba\u015f i\u00e7in 200 TL\u2019den ba\u015flayan kesim fiyatlar\u0131 sayesinde Anadolu\u2019nun d\u00f6rt bir yan\u0131ndan ya\u015fanan kasap g\u00f6\u00e7\u00fc, piyasay\u0131 hareketlendirdi. ,Aralar\u0131nda, belediyelerin zorunlu k\u0131ld\u0131\u011f\u0131 e\u011fitimi personele vermek i\u00e7in gelenler de var. \u0130slami \u015fartlara uygun ve son teknoloji kesim uygulamalar\u0131 i\u015flerin h\u0131zl\u0131 ilerlemesini sa\u011fl\u0131yor. ,Bu durumdan memnun vatanda\u015f\u0131n artan talebiyle olu\u015fan kasap a\u00e7\u0131\u011f\u0131 haliyle farkl\u0131 illerden kar\u015f\u0131lan\u0131yor.\r\n \r\n,Belediyelerden ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z bilgiye g\u00f6re, kesim alanlar\u0131 ortalama 4 ila 7 bin lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fen fiyatlarla vak\u0131f ve \u00e7e\u015fitli kurumlarca kiralan\u0131yor. ,Her bir alanda 15 ki\u015filik kasap ve yard\u0131mc\u0131 personel g\u00f6rev yap\u0131yor.\r\n \r\n,Kasaplar\u0131n ald\u0131klar\u0131 \u00fccretler, kurban\u0131 kesenler g\u00fcnde bin 700 lira; eti par\u00e7alayanlar i\u00e7in ise 250 ila 500 lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor.\r\n ,\r\nKesim fiyatlar\u0131 ise b\u00fcy\u00fckba\u015f 8 par\u00e7as\u0131 400, 4 par\u00e7as\u0131 200 lira. K\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f ise, 45 ila 200 lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor. ,Kasaplar, Kurban\u2019\u0131 aileleriyle bir arada ge\u00e7irememek d\u0131\u015f\u0131nda bir dertleri olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyince i\u015f ba\u015fa d\u00fc\u015f\u00fcyor. \u201cB\u00fct\u00fcn y\u0131l, bu 3 g\u00fcn\u00fc bekliyoruz\u201d dedikleri, bayram\u0131 onlar anlatt\u0131.\r\n \r\n,Sultangazi\u2019de belediye taraf\u0131ndan 60 bin metrekare alanda ve 337 \u00e7ad\u0131rda g\u00fcnl\u00fck 3 bin hayvan kesilebiliyor. \u201cYorulsak da hem vatanda\u015f hem de kendimiz i\u00e7in hay\u0131rl\u0131 bir i\u015f yap\u0131yoruz\u201d diyen Kasap Mehmet, hijyen a\u00e7\u0131s\u0131ndan bu tarz merkezlerin \u00f6nemine dikkat \u00e7ekiyor. Kasap Mehmet, belediyenin denetimleri sayesinde de neredeyse s\u0131f\u0131r risk ile i\u015flemlerin ger\u00e7ekle\u015ftirildi\u011fini, \u015fartlara uygun olmayan hayvanlar\u0131n kesime kabul edilmedi\u011fini s\u00f6yl\u00fcyor.\r\n \r\nEy\u00fcp\u2019teki tesislerde \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n \u00e7o\u011fu bu i\u015fi baba mesle\u011fi olarak s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Bursa, \u00c7ank\u0131r\u0131, Yalova gibi \u015fehirlerdeki d\u00fckkanlar\u0131n\u0131 kapat\u0131p gelmi\u015fler. 10 saati bulan \u00e7al\u0131\u015fma ortam\u0131ndan memnunlar. Ba\u015fak\u015fehir Belediyesi tesislerinde Kesim Uzman\u0131 Ayhan Akman, burada g\u00f6rev alacak t\u00fcm kasaplara detayl\u0131 bir \u015fekilde e\u011fitim verildi\u011fini aktararak \u201cVatanda\u015flar\u0131n g\u00f6n\u00fcl rahatl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in her detay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fck\u201d mesaj\u0131n\u0131 veriyor. Bayrampa\u015fa\u2019da fiyatlar ise b\u00fcy\u00fckba\u015fta 200, k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015fta 45 TL olarak belirlenmi\u015f. \u201cAilemizle bayramla\u015famadan yollara d\u00fc\u015ft\u00fck\u201d diyen Murat K., Konya\u2019dan gelmi\u015f ve 1 ayl\u0131k kazanc\u0131na yak\u0131n bir \u00fccreti 3 g\u00fcnde \u00e7\u0131kard\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor.\r\n,\r\nMurat K., \u201cAnadolu\u2019dan gelip ben kasab\u0131m diyen biri i\u015f yapamaz, \u00f6nce denetlenip, e\u011fitim verilecek\u201d uyar\u0131s\u0131n\u0131 yap\u0131yor. Pendik Belediyesi tesislerinde b\u00fcy\u00fckba\u015f kesim \u00fccreti 350, k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f 100 lira. Konu\u015ftu\u011fumuz kasaplar \u00f6zellikle vak\u0131flar\u0131n uzun y\u0131llard\u0131r birlikte \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 meslek ustalar\u0131na dikkat \u00e7ekerek i\u015fin g\u00fcven usul\u00fcne g\u00f6re y\u00fcr\u00fcmesinin \u00f6nemini anlat\u0131yor. (Yeni \u015eafak)