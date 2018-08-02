İstanbul'a geleceği öğrenildi! Kıskıvrak yakalandı...

\u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Narkotik Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube ekipleri, Brezilya Sao Paulo'dan Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'na gelecek bir kad\u0131ndan \u015f\u00fcphelendi.,kad\u0131n\u0131n uyu\u015fturucu madde ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 bilgisi \u00fczerine \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. ,Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'nda pes dedirten bir olay ya\u015fand\u0131.,Polis ekipleri 27 Temmuz'da Brezilya uyruklu P.A.M.A'y\u0131 Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'nda g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.\r\n\r\n,\u00dcst\u00fcnde ve valizinde yap\u0131lan aramada herhangi bir \u015fey bulunamay\u0131nca uyu\u015fturucu maddeyi kaps\u00fcl halinde yutmu\u015f olabilece\u011fini de\u011ferlendiren polis, zanl\u0131y\u0131 Haseki E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne sevk etti. ,Hastanede r\u00f6ntgen filmi \u00e7ekilerek kontrol edilen P.A.M.A'n\u0131n 51 kaps\u00fcl halinde 600 gram kokain yuttu\u011fu belirlendi.\r\n,Kaps\u00fcller \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131ktan sonra Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne getirilen zanl\u0131 emniyetteki i\u015flemlerinin tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sevk edildi\u011fi adliyede \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkeme taraf\u0131ndan tutukland\u0131. ,.,P.A.M.A'n\u0131n havaliman\u0131ndaki g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri g\u00fcvenlik kameralar\u0131na yans\u0131d\u0131.