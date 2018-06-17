İstanbul'a kötü haber

Bir milyar\u0131 a\u015fk\u0131n ki\u015fi temiz i\u00e7me suyuna ula\u015fam\u0131yor ve 2,7 milyar ki\u015fi y\u0131l\u0131n en az bir ay\u0131nda su s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 \u00e7ekiyor. 2014'te d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck 500 \u015fehrinde yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmada, bu \u015fehirlerin d\u00f6rtte birinin Birle\u015fmi\u015f Milletler'in "su stresi" diye tan\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 durumla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya. Su stresi y\u0131ll\u0131k i\u00e7me suyunun ki\u015fi ba\u015f\u0131na 1.700 metrek\u00fcp\u00fcn alt\u0131na d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc duruma verilen ad.\r\n\r\n,G\u00fcney Afrika'n\u0131n Cape Town \u015fehri ve aralar\u0131nda \u0130stanbul'un da bulundu\u011fu 11 b\u00fcy\u00fck \u015fehir i\u00e7in kritik bir uyar\u0131 yap\u0131ld\u0131.,D\u00fcnya y\u00fczeyinin y\u00fczde 70'i suyla kapl\u0131 olmas\u0131na ra\u011fmen, su, \u00f6zellikle de i\u00e7me suyu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc kadar bol de\u011fil. D\u00fcnya su rezervinin sadece y\u00fczde 3'\u00fc tatl\u0131 su.\r\n\r\n,BBC T\u00fcrk\u00e7e\u2019de yer alan habere g\u00f6re; Birle\u015fmi\u015f Milletler'in onaylad\u0131\u011f\u0131 uzman ara\u015ft\u0131rmalar\u0131na g\u00f6re d\u00fcnyada su talebi 2030 itibariyle arz\u0131n y\u00fczde 40'\u0131n\u0131n \u00fczerine \u00e7\u0131kacak. ,Asl\u0131nda bu durumda Cape Town'\u0131n ba\u015f\u0131na gelen sadece buz da\u011f\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcnen y\u00fcz\u00fc.\r\n,B\u00fct\u00fcn k\u0131talarda, aralar\u0131nda \u0130stanbul'un da bulundu\u011fu b\u00fcy\u00fck \u015fehirler su k\u0131tl\u0131\u011f\u0131yla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya ve bir \u00e7\u00f6z\u00fcm bulmak i\u00e7in zamana kar\u015f\u0131 yar\u0131\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,T\u00fcrk h\u00fck\u00fcmetinin resmi verilerine g\u00f6re, \u00fclke ki\u015fi ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen i\u00e7me suyu miktar\u0131n\u0131n 1.700 metrek\u00fcp\u00fcn alt\u0131na indi\u011fi 2016'dan bu yana teknik olarak su stresi ya\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,Yerel uzmanlar durumun 2030 itibar\u0131yla k\u00f6t\u00fcle\u015fip, su k\u0131tl\u0131\u011f\u0131 ya\u015fanabilece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulunuyor.\r\n\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131llarda \u0130stanbul gibi yo\u011fun n\u00fcfuslu \u015fehirler, yaz aylar\u0131nda su s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ya\u015famaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,\u015eehrin su rezervleri 2014'\u00fcn ba\u015flar\u0131nda kapasitenin y\u00fczde 30'unun alt\u0131na d\u00fc\u015ft\u00fc.,Bunda iklim de\u011fi\u015fimi, insanlar\u0131n faaliyetleri ve n\u00fcfus art\u0131\u015f\u0131n\u0131n rol oynad\u0131\u011f\u0131 vurgulan\u0131yor.\r\n\r\n