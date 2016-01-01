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İstanbul alarma geçti! Vatandaşlar AVM'lere akın ediyor...
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Dolu yağışıyla araçlarının zarar görmemesi için kapalı otoparklara giden araç sürücüleri metrelerce kuyruk oluşturdu.
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