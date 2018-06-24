İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilk seçim sonuçları

T\u00fcrkiye\u2019nin heyecanla bekledi\u011fi 24 Haziran se\u00e7imlerinde se\u00e7menler, cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve milletvekilli\u011fi i\u00e7in iki ayr\u0131 oy kulland\u0131.\r\n, \u0130\u015fte \u0130stanbul, Ankara ve \u0130zmir'de se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131...\r\n,\u0130stanbul, Ankara ve \u0130zmir'deki se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131n\u0131, partilerin oy oranlar\u0131n\u0131 ve Cumhurba\u015fkan\u0131 adaylar\u0131n\u0131n oy oranlar\u0131n\u0131 dakika dakika http:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/ aktar\u0131yoruz...\r\n\r\n,.