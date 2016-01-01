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Ramazan
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı üç yılın en yüksek seviyesinde
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Türkiye’de yazın gelmesiyle ısınan hava ve artan su tüketimi barajlardaki su seviyesini etkilemedi.
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