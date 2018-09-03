İstanbul Boğazı için 8 yeni kural geliyor! Bakanlık düğmeye bastı

Yap\u0131lan ilave madde ile LPG y\u00fckl\u00fc 150 metre \u00fczerindeki gemilerin bo\u011fazlardan ge\u00e7i\u015fleri g\u00fcnd\u00fcz, k\u0131lavuz kaptanl\u0131, r\u00f6mork\u00f6r e\u015fli\u011finde yapmas\u0131 \u015fart\u0131na ba\u011fland\u0131. Boylar\u0131 150-200 metre aras\u0131 olan LPG gemilerinin en az 60 ton \u00e7eken, 200 metre \u00fczerinde olan gemileri ise en az 90 ton \u00e7ekebilen r\u00f6mork\u00f6rlerin e\u015fli\u011finde ge\u00e7ebilmesi kural\u0131 getirildi. N\u00fckleer g\u00fc\u00e7le \u00e7al\u0131\u015fan ya da n\u00fckleer at\u0131k ta\u015f\u0131yan gemilerin ge\u00e7i\u015f \u015fartlar\u0131 da denizdeki ak\u0131nt\u0131 verileri g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulundurularak tek y\u00f6nl\u00fc olarak yap\u0131lacak. (Vatan),\u0130stanbul ve \u00c7anakkale bo\u011fazlar\u0131ndan ge\u00e7en gemilerin uymalar\u0131 gereken deniz trafik kurallar\u0131 yenilendi. ,Ula\u015ft\u0131rma ve Altyap\u0131 Bakanl\u0131\u011f\u0131 \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fmalar sonucunda T\u00fcrk bo\u011fazlar\u0131ndan ge\u00e7i\u015flerle ilgili risklerin artmas\u0131 ve g\u00fcvenlik nedeniyle yeni kurallar getirildi. ,Art\u0131k \u00fczerinde y\u00fck olarak askeri gemi ta\u015f\u0131yan ticari gemiler de Bo\u011faz ge\u00e7i\u015flerini askeri gemi stat\u00fcs\u00fcnde tamamlayacak. Daha \u00f6nce karaya oturan gemiler i\u00e7in kaptan\u0131n kendi kurtarma plan\u0131 bekleniyor, kaptana Bo\u011fazlar'da en fazla 6 saat, Marmara denizinde ise 48 saat bekleme s\u00fcresi veriliyordu. \u015eimdi bu d\u00fczenlemeden vazge\u00e7ildi.,Yeni getirilen kuralla gemi e\u011fer karaya oturmu\u015f ise K\u0131y\u0131 Emniyeti Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri k\u0131lavuz kaptan, su alt\u0131 s\u00f6rveyleri, dalg\u0131\u00e7lar\u0131 ve bal\u0131k adamlardan olu\u015fan uzman bir ekiple inceleme yaparak rapor olu\u015fturacak. Liman ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nca gemiye resen kurtarma hizmeti verilecek. ,Kurtar\u0131lma i\u015fleminden sonra adli ve idari tedbirler kald\u0131r\u0131lmadan, idari tahkikat tamamlanmadan kurtarma bedeli ve \u00e7evreye verilen zararlar \u00f6denmeden veya bu konularda teminat vermeden geminin seferine m\u00fcsaade edilmeyecek. ,Kaptanlar Bo\u011fazlara 3.2 km kala gemisindeki g\u00fcvenlik ve teknik donan\u0131m\u0131n\u0131 i\u00e7eren listeyi Liman ba\u015fkanl\u0131klar\u0131na (\u0130stanbul ve \u00c7anakkale) bildirecek. 300 metreden uzun yolcu ve konteyner gemileri Bo\u011fazlara girmeden en az 10 g\u00fcn \u00f6nce bilgi verecek. Geli\u015fig\u00fczel ge\u00e7i\u015f yapamayacak.,Emekli T\u00fcmamiral Cem G\u00fcrdeniz, ticaret gemilerinin askeri gemi stat\u00fcs\u00fcnde ge\u00e7i\u015fi ile ilgili konu\u015ftu:,"T\u00fcrkiye hakl\u0131 olarak g\u00fcvenli\u011fini sa\u011flamak i\u00e7in b\u00f6yle bir madde koymu\u015ftur. Bunun \u00f6rne\u011fini biz 8 A\u011fustos 2008\u2019 de Rusya ile G\u00fcrcistan aras\u0131ndaki Osetya Sava\u015f\u0131\u2019nda ya\u015fad\u0131k. ABD, bizim devlet gemisi dedi\u011fimiz gemilerle Bo\u011fazdan askeri malzeme ge\u00e7irmek istedi. Devletimiz devlet gemisi say\u0131laca\u011f\u0131 i\u00e7in bu gemilerin Bo\u011fazlardan ge\u00e7i\u015fine kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131. Ticaret gemilerinin askeri gemi stat\u00fcs\u00fcnde say\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledik. Hatta daha da a\u00e7\u0131larak bu tarz ticaret gemilere, askeri malzeme ta\u015f\u0131malar\u0131 halinde askeri gemi stat\u00fcs\u00fcnde ge\u00e7i\u015f yapar denilebilir. \u00c7\u00fcnk\u00fc bu gemiler \u00fclke donanmalar\u0131na hizmet ediyor. Yani yard\u0131mc\u0131 devlet gemisi niteli\u011fi ta\u015f\u0131yorlar.\u201d,\u00c7ANAKKALE GE\u00c7\u0130LMEZ\r\n\r\nEklenen ge\u00e7ici bir madde ile halen yap\u0131m a\u015famas\u0131nda olan 1915 \u00c7anakkale K\u00f6pr\u00fcs\u00fc in\u015faat\u0131 nedeniyle b\u00fcy\u00fck gemilerin ge\u00e7i\u015fleri baz\u0131 kurallara ba\u011fland\u0131. Buna g\u00f6re daha \u00f6nce 250 metre \u00fczeri gemiler i\u00e7in uygulanan kural 200 metre ve \u00fczeri olan tankerler i\u00e7in yeniden d\u00fczenlendi. Bu gemiler bo\u011faz\u0131 g\u00fcnd\u00fcz ge\u00e7ebilecek. Tankerler bo\u011faza girdi\u011finde kar\u015f\u0131 y\u00f6n\u00fcnde 150 metre ve \u00fczeri ba\u015fka bir tanker ile ya da 200-300 metre aras\u0131 kuru y\u00fck gemisi ya da yolcu gemileri ile Nara ve Kilitbahir d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcnde kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131lmayacak. Gemilerin \u00f6ndeki yava\u015f gemiyi ge\u00e7i\u015fi trafik merkezin kurallar\u0131na g\u00f6re olacak. Gemiler gerek \u00c7anakkale\u2019de yap\u0131lacak olan k\u00f6pr\u00fc ayaklar\u0131 gerekse \u0130stanbul Bo\u011faz\u0131\u2019ndaki k\u00f6pr\u00fc ayaklar\u0131na 100 metreden fazla yana\u015famayacak.