İstanbul Boğazı'ndaki lüks yatta dehşet!

Olay d\u00fcn saat 11:00 s\u0131ralar\u0131nda ya\u015fand\u0131. ,Bebek'ten kiralad\u0131klar\u0131 yat ile denize a\u00e7\u0131lan iki arkada\u015f bo\u011faz turu yap\u0131yordu. ,Y.D ve S.N bir s\u00fcre sonra alacak verecek meselesi y\u00fcz\u00fcnden tart\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131. \u0130ti\u015fmeler de ba\u015flay\u0131nca S.N \u00fcst\u00fcnde ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 tabancay\u0131 \u00e7ekerek arkada\u015f\u0131 Y.D' ye ate\u015f etti.\r\n\r\n,A\u00e7\u0131k denizde olay\u0131 g\u00f6ren di\u011fer teknelerdeki vatanda\u015flar durumu polise bildirdi. Zanl\u0131 arkada\u015f\u0131n\u0131 vurduktan sonra tabancay\u0131 denize att\u0131.\r\n\r\n,Yat kaptan\u0131 yat\u0131 Bebek iskelesine yana\u015ft\u0131rd\u0131. Be\u015fikta\u015f \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri cinayet \u015f\u00fcphelisi S.N'yi yat k\u0131y\u0131ya yana\u015f\u0131r yana\u015fmaz orada g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.Yat kaptan\u0131 M.C'de ifadesi i\u00e7in polis merkezine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,Olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri vurulan Y.D'nin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi. G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131ktan sonra tabancan\u0131n at\u0131ld\u0131\u011f\u0131 yeri deniz polisine g\u00f6stermesi i\u00e7in tekrar olay yerine getirilen M.C deniz polisi teknesi ile g\u00f6t\u00fcr\u00fclerek tabancan\u0131n at\u0131ld\u0131\u011f\u0131 yeri g\u00f6sterdi.\r\n\r\n,Dal\u0131\u015f yapan dalg\u0131\u00e7 polisler \u00e7ok derinde olan tabancaya ula\u015famad\u0131. Olay yeri inceleme ekiplerinin yakla\u015f\u0131k 4 saat s\u00fcren incelemelerinin ard\u0131ndan ceset Adli T\u0131p Kurumu morguna kald\u0131r\u0131l\u0131rken polisin olay sonras\u0131 ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor.