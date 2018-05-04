İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi

\u0130stanbul Su ve Kanalizasyon \u0130daresi (\u0130SK\u0130) taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Mahmutbey Terfi Merkezinde ger\u00e7ekle\u015ftirilecek olan yenileme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 nedeniyle baz\u0131 b\u00f6lgelere 20 saat s\u00fcreyle su verilemeyece\u011fi belirtildi.\r\n,\u0130stanbul\u2019da sular ne zaman gelecek? \u0130SK\u0130 taraf\u0131ndan su kesintisi ile ilgili yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cMahmutbey Terfi Merkezinde ger\u00e7ekle\u015ftirilecek olan yenileme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 nedeniyle; 4 May\u0131s 2018 Cuma g\u00fcn\u00fc 15.00 ile 5 May\u0131s 2018 Cumartesi g\u00fcn\u00fc 11.00 saatleri aras\u0131nda 20 saat s\u00fcreyle a\u015fa\u011f\u0131da belirtilen b\u00f6lgelere su verilemeyecektir.\u201d denildi.,Ba\u011fc\u0131lar\r\n\r\n\u0130n\u00f6nu Mah,Y\u0131ld\u0131ztepe Mah\r\n\r\n\u00c7al\u0131\u015fman\u0131n tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 20:00 civar\u0131 bitirilmesi \u00f6ng\u00f6r\u00fclmektedir.,Cumhuriyet Mah,B\u00fcy\u00fck\u015fehir Mah\r\n\r\n\u00c7al\u0131\u015fman\u0131n tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 19:30 civar\u0131 bitirilmesi \u00f6ng\u00f6r\u00fclmektedir.,G\u00fczeltepe Mah\r\n\r\n\u00c7al\u0131\u015fman\u0131n tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 19:00 civar\u0131 bitirilmesi \u00f6ng\u00f6r\u00fclmektedir.,S\u00fcleymaniye Mah\r\n\r\n\u00c7al\u0131\u015fman\u0131n tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 20:00 civar\u0131 bitirilmesi \u00f6ng\u00f6r\u00fclmektedir.,Seyyid \u00d6mer Mah,Molla G\u00fcrani Mah,Topkap\u0131 Mah,\u0130skenderpa\u015fa Mah,\u015eehremini Mah,Mevlanakap\u0131 Mah,Ak\u015femsettin Mah,Karag\u00fcmr\u00fck Mah,H\u0131rka-\u0130 \u015eerif Mah\r\n\r\n\u00c7al\u0131\u015fman\u0131n tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 22:00 civar\u0131 bitirilmesi \u00f6ng\u00f6r\u00fclmektedir.,Aksaray Mah,Cerrahpa\u015fa Mah\r\n\r\nB\u00f6lgeye su verilmesine ra\u011fmen, depolar\u0131n ve \u015febeke borular\u0131n\u0131n tam dolarak istenen bas\u0131nca ula\u015famamas\u0131 nedeniyle bas\u0131n\u00e7 d\u00fc\u015f\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc ya\u015fanmaktad\u0131r.\r\n\r\n\u00c7al\u0131\u015fman\u0131n tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 22:00 civar\u0131 bitirilmesi \u00f6ng\u00f6r\u00fclmektedir.,Osmana\u011fa Mah,Cafera\u011fa Mah\r\n\r\n\u00c7al\u0131\u015fman\u0131n tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 19:00 civar\u0131 bitirilmesi \u00f6ng\u00f6r\u00fclmektedir.,\r\n\r\n\u00c7al\u0131\u015fman\u0131n tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 20:00 civar\u0131 bitirilmesi \u00f6ng\u00f6r\u00fclmektedir.\r\n\r\n\r\nSultantepe Mah,Selami Ali Mah,Mimar Sinan Mah,\u0130cadiye Mah,Zeynep Kamil Mah,Valide I Atik Mah,Barbaros Mah,Altunizade Mah,Ac\u0131badem Mah,Murat Reis Mah,K\u00fc\u00e7\u00fck \u00c7aml\u0131ca Mah,Kuzguncuk Mah\r\n\r\n\u00c7al\u0131\u015fman\u0131n tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 19:00 civar\u0131 bitirilmesi \u00f6ng\u00f6r\u00fclmektedir.