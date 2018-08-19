İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Yola \u00e7\u0131kacaklar dikkat!,Bu yollar trafi\u011fe kapat\u0131ld\u0131,30 A\u011fustos Zafer Bayram\u0131 ve Zafer Haftas\u0131'n\u0131n 96'nc\u0131 y\u0131l\u0131 provalar\u0131 i\u00e7in Vatan Caddesi ve baz\u0131 ba\u011flant\u0131 yollar\u0131 07.00 itibariyle trafi\u011fe kapat\u0131ld\u0131. \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi'nin duyurdu\u011fu, \u0130stanbul \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc imzal\u0131 a\u00e7\u0131klamada ise kapat\u0131lan yollar ve alternatif g\u00fczerg\u00e2hlarla ilgili \u015fu ifadelere yer verildi:,"19.08.2018 ve 30.08.2018 tarihlerinde ilimizde ger\u00e7ekle\u015ftirilecek 30 A\u011fustos Zafer Bayram\u0131 ve Zafer Haftas\u0131n\u0131n 96. Y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc anma etkinlikleri kapsam\u0131nda 07.00 ile 14.00 saatleri aras\u0131nda trafi\u011fe kapat\u0131lacak yollar ve alternatif g\u00fczerg\u00e2hlar a\u015fa\u011f\u0131da belirtilmi\u015ftir.,Adnan Menderes Bulvar\u0131 Vatan Caddesi gidi\u015f ve geli\u015fler,\r\nD-100 istikametinden Vatan Caddesi giri\u015fi\r\n10. Y\u0131l caddesinden Vatan Caddesi giri\u015fi\r\nEdirnekap\u0131'dan Vatan Caddesi giri\u015fi\r\nO\u011fuzhan Caddesinden Vatan Caddesi giri\u015fi\r\nSofular Caddesinden Vatan Caddesi giri\u015fi\r\nHal\u0131c\u0131lar Caddesi'nden Vatan Caddesi giri\u015fi,Akdeniz caddesinden Vatan Caddesi giri\u015fi\r\nAk\u015fem\u015fettin caddesinden Vatan Caddesi giri\u015fi\r\nOrdu Caddesinden ve Atat\u00fcrk Bulvar\u0131ndan Vatan Caddesi giri\u015fi\r\nKe\u00e7eci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi giri\u015fi\r\nVatan Caddesine \u00e7\u0131kan t\u00fcm Cadde ve Sokaklar,Millet Caddesi\r\nFevzipa\u015fa Caddesi"