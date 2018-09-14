İstanbul'da bugün! TIR'lar yola çıktı, boş dönecekler

\u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131'n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na 46 g\u00fcn kal\u0131rken, ta\u015f\u0131nma i\u015flemleri s\u0131ras\u0131nda binlerce TIR konvoylar halinde dev merkeze malzeme ta\u015f\u0131yacak.\r\n\r\n,\u0130stanbul alisi Vasip \u015eahin, "Gerekirse ve gerekti\u011fi \u00f6l\u00e7\u00fcde kapat\u0131lacak; ama, kesin kapat\u0131lacak diye hen\u00fcz \u015fu anda kesinle\u015fmi\u015f bir plan\u0131m\u0131z yok" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,\u0130lk a\u015famas\u0131 29 Ekimde a\u00e7\u0131lacak olan \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131na ta\u015f\u0131nma i\u015flemleri i\u00e7in de koordinasyon toplant\u0131lar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n,31 Ekim saat 23:59da ta\u015f\u0131nman\u0131n tamamlanmas\u0131 planlan\u0131yor. ,Yer hizmetlerinde kullan\u0131lacak ve ta\u015f\u0131nacak yakla\u015f\u0131k 15 bin te\u00e7hizat\u0131n 10 binin THY'ye ait oldu\u011fu belirtiliyor.\r\n\r\n,\u0130stanbul Valisi Vasip \u015eahin, , "Dev merkeze ta\u015f\u0131nma s\u0131ras\u0131nda yollar kapat\u0131lacak m\u0131?" sorusunu, "Gerekirse kapataca\u011f\u0131z; ama, \u015fu anda arkada\u015flar\u0131m\u0131z tedbirlerle ilgili planlama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam ediyor.,\u00dcss\u00fc Atat\u00fcrk Havaliman\u0131 olmayan havayollar\u0131 ve bunlara hizmet veren yer hizmet kurulu\u015flar\u0131n operasyonlar\u0131 durdurarak ta\u015f\u0131nmas\u0131 30 Ekim saat 03.00 ile 31 Ekim saat 23:59 aras\u0131 ger\u00e7ekle\u015fecek. ,Ta\u015f\u0131nmayla ilgili toplant\u0131lar\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc dile getiren \u015eahin, "\u015eu kadar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyeyim; T\u00fcrk milleti bir\u00e7ok i\u015fi, ilki ba\u015fard\u0131 bunu da sorunsuz atlatacakt\u0131r" dedi.\r\n\r\n,THY d\u0131\u015f\u0131ndaki, \u00fcss\u00fc Atat\u00fcrk Havaliman\u0131 olan di\u011fer havayolu kurulu\u015flar ve bunlara hizmet veren yer hizmet kurulu\u015flar ise operasyonlar\u0131 durdurarak, 30 Ekim saat 19.00 ile 31 Ekim saat 18.59 aras\u0131 ta\u015f\u0131nacak.\r\n\r\n,31 Ekim saat 02.00 ile saat 13.59 aras\u0131nda THY ve yer hizmeti \u015firketi TGS'nin de ta\u015f\u0131nmas\u0131 amac\u0131yla 12 saatlik bir d\u00f6nemde Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'nda THY operasyonlar\u0131n\u0131 durduracak. ,\u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131n\u0131n tam olarak faaliyete ge\u00e7mesi ise 1 Kas\u0131m saat 00.01'den itibaren planlan\u0131yor. Bu tarihten itibaren 2 hafta s\u00fcresince saatlik kapasite 35 ini\u015f, 35 kalk\u0131\u015f olmak \u00fczere toplam 70 u\u00e7u\u015f olacak.,Ta\u015f\u0131nma i\u015flemleri sonras\u0131 12 saat sonunda THY 31 Ekim saat 14.00'den itibaren u\u00e7u\u015flara ba\u015flayacak. \u0130lk u\u00e7u\u015flar ise Ankara, Bak\u00fc ve KKTC'ye olacak. ,Belgeseli de yap\u0131lacak olan ta\u015f\u0131nma s\u0131ras\u0131nda da g\u00fczergahlarda g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri de al\u0131nacak.\r\n\r\n,Dev merkeze 30 Ekim saat 03.00'da ta\u015f\u0131nma i\u015flemleri ba\u015flayacak. ,THY ve di\u011fer \u015firketlerle beraber binlerce ara\u00e7 konvoylar halinde ta\u015f\u0131nma i\u00e7in yollarda olacak. \u0130stanbulda ta\u015f\u0131nma g\u00fczergah\u0131 ise Bas\u0131n Ekspres yolu, Mahmutbey gi\u015feler \u00fczerinden yap\u0131lacak. ,THY'nin operasyonlar\u0131na ba\u015flamas\u0131ndan 5 saat sonra \u00fcss\u00fc Atat\u00fcrk Havaliman\u0131 olan di\u011fer havayolu kurulu\u015flar\u0131 da 31 Ekim saat 19.00'dan itibaren operasyonlara ba\u015flayacak.\r\n\r\n, Gerekirse ve gerekti\u011fi \u00f6l\u00e7\u00fcde kapat\u0131lacak; ama, kesin kapat\u0131lacak diye hen\u00fcz \u015fu anda kesinle\u015fmi\u015f bir plan\u0131m\u0131z yok" diye cevaplad\u0131.\r\n\r\n