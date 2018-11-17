İstanbul'da can pazarı

\u0130stanbul Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Ali Naki Sokak \u00fczerinde bulunan 5 katl\u0131 binan\u0131n en alt kat\u0131nda saat 10.00 s\u0131ralar\u0131nda hen\u00fcz bilinmeyen nedenle yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. ,\u0130\u00e7eride kimsenin olmad\u0131\u011f\u0131 evde alevler k\u0131sa s\u00fcrede b\u00fcy\u00fcd\u00fc. ,Vatanda\u015flar\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine itfaiye ve sa\u011fl\u0131k ekibi sevk edildi.\r\n\r\n,Baz\u0131 bina sakinleri kendi imkanlar\u0131yla d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131karken baz\u0131lar\u0131 ise yo\u011fun duman kaplayan binan\u0131n \u00fcst katlar\u0131nda mahsur kald\u0131. \r\n,\u0130tfaiye ekipleri yang\u0131na k\u0131sa s\u00fcrede s\u00f6nd\u00fcrd\u00fc. Bu s\u0131rada 2'nci katta mahsur kalan iki \u00e7ocu\u011fu itfaiye ekipleri merdiven arac\u0131yla kurtard\u0131.\r\n,Dumandan etkilenen \u00e7ocuklar kontrol ama\u00e7l\u0131 olay yerine gelen ambulansa g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,Yine dumandan etkilenen bir ba\u015fka bina sakini kad\u0131n da kontrol ama\u00e7l\u0131 ambulansa al\u0131nd\u0131. ,B\u00fcy\u00fck korku ya\u015fayan baz\u0131 bina sakinlerinin birbirlerine sar\u0131larak a\u011flad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n