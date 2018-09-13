İstanbul'da çatışma: 1 kişi hayatını kaybetti

\u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ter\u00f6rle M\u00fccadele \u015eube ekipleri, Sar\u0131yer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde 9 May\u0131s'ta, Efendi Y.'nin uyu\u015fturucu satt\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle silahla yaralanmas\u0131yla ilgili \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. ,Ekipler olaya kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirledi\u011fi \u015f\u00fcphelilerin yakalanmas\u0131 i\u00e7in Sar\u0131yer'de 4 adrese y\u00f6nelik gece saatlerinde operasyon d\u00fczenledi., Bu s\u0131rada iddiaya g\u00f6re bir adrese bask\u0131na giden ekiplere Efendi Y.'nin vurulmas\u0131yla ilgili olaya kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 belirlenen 25 ya\u015f\u0131ndaki \u0130brahim Devrim Top'un silahla ate\u015f a\u00e7mas\u0131 \u00fczerine \u00e7at\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. ,\u00c7at\u0131\u015fmada \u0130brahim Devrim Top \u00f6l\u00fc olarak ele ge\u00e7irildi. \u0130brahim Devrim Top'un ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc DHKP-C'ye \u00fcyelikten kayd\u0131 bulundu\u011fu ve arand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtildi. ,Olay s\u0131ras\u0131nda evde bulunan Hakan Y. ve e\u015fi Sevgi Y. g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. ,Ev sahibi oldu\u011fu kaydedilen Hakan Y. ve e\u015fi Sevgi Y. Vatan Caddesi'nde bulunan Ter\u00f6rle M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.