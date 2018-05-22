İstanbul'da dehşet! Taksici müşterisini ayaklarından tutup attı

Cadde \u00fczerinde kad\u0131n yolcuyla beraber seyir halinde olan taksi \u015fof\u00f6r\u00fcyle aralar\u0131nda hen\u00fcz bilinmeyen bir nedenle tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\n,Bunun \u00fczerine \u015fof\u00f6r arac\u0131n\u0131 durdurarak kad\u0131nla tart\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131.,Tart\u0131\u015fman\u0131n b\u00fcy\u00fcmesi \u00fczerine sinirlen taksi \u015fof\u00f6r\u00fc, arka koltukta oturan kad\u0131n\u0131 baca\u011f\u0131ndan tutarak d\u0131\u015far\u0131ya att\u0131. \r\n,Neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131ran kad\u0131n yere d\u00fc\u015f\u00fcp v\u00fccudunu \u00e7arpt\u0131ktan sonra aya\u011fa kalkt\u0131.\r\n,O esnada \u015fof\u00f6r ise arac\u0131na binerek ka\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. \r\n,Yerden kalkan kad\u0131nla birlikte \u00e7evredeki bir vatanda\u015f ka\u00e7an \u015fof\u00f6r\u00fcn arac\u0131na yumruk ve tekme att\u0131. \r\n,O deh\u015fet anlar\u0131 ise cep telefonu kameras\u0131na saniye saniye yans\u0131d\u0131.,.