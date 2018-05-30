İstanbul'da dikkat çeken yazılar

\u0130stanbul'un \u00e7e\u015fitli il\u00e7elerinde bu sabah, "T\u00fcrkiye evimiz Erdo\u011fan babam\u0131z" \u015feklinde yaz\u0131lar oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc...,Fatih Fevzipa\u015fa Caddesi \u00fczerinde yakla\u015f\u0131k y\u00fcze yak\u0131n yerde "T\u00fcrkiye evimiz, Erdo\u011fan babam\u0131z" \u015feklinde yaz\u0131lar yaz\u0131ld\u0131. \r\n,Yine ayn\u0131 yaz\u0131lar\u0131n Beylikd\u00fcz\u00fc metrob\u00fcs son dura\u011f\u0131nda da oldu\u011fu belirtildi.\r\n,Yaz\u0131lar\u0131n kald\u0131r\u0131mlara ve \u00e7\u00f6p kutular\u0131na yaz\u0131l\u0131p, yap\u0131\u015ft\u0131rmalar yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.