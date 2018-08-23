İstanbul'da fabrikada asit kazanı faciası!

Olay Had\u0131mk\u00f6y'de temizlik malzemesi \u00fcretilen bir fabrikada meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, kimyasal madde \u00fcretimi yap\u0131lan asit kazan\u0131 hen\u00fcz bilinmeyen bir nedenle patlad\u0131. ,Patlaman\u0131n etkisiyle fabrikada k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7apl\u0131 yang\u0131n meydana gelirken olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi. ,Patlamada \u00f6len ya da yaralanan olmad\u0131. ,Patlaman\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 fabrika ise havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,.