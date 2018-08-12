istanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Feci kaza!,Edinilen bilgiye g\u00f6re, D-100 Karayolu K\u00fc\u00e7\u00fckyal\u0131 Kav\u015fa\u011f\u0131 \u0130stanbul y\u00f6n\u00fcnde seyreden G.P'nin kulland\u0131\u011f\u0131 34 RZ 9300 plakal\u0131 otomobil kontrolden \u00e7\u0131karak ayn\u0131 y\u00f6nde giden 60 EG 972 plakal\u0131 hafif ticari ara\u00e7 ile 34 VBR 23 plakal\u0131 su y\u00fckl\u00fc kamyonete \u00e7arpt\u0131.\r\n\r\n,D-100 Karayolu olay yeri inceleme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ve kaza yapan ara\u00e7lar\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan tekrar trafi\u011fe a\u00e7\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Yaral\u0131lar, olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekiplerinin ilk m\u00fcdahalesinin ard\u0131ndan, Fatih Sultan Mehmet E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne kald\u0131rd\u0131. Yaral\u0131lar\u0131n durumunun a\u011f\u0131r oldu\u011fu bildirildi.\r\n\r\n,Kazan\u0131n ard\u0131ndan D-100 Karayolu \u0130stanbul y\u00f6n\u00fcnde k\u0131smen trafi\u011fe kapand\u0131.\r\n\r\n,Savrulan otomobil bariyerlere \u00e7arparak durabildi. Kamyonette bulunan su damacanalar\u0131 yola da\u011f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Kazan\u0131n nas\u0131l oldu\u011funu merak eden vatanda\u015flar ara\u00e7lar\u0131n\u0131 yol kenar\u0131na park ederek cep telefonuyla g\u00f6r\u00fcnt\u00fc almaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Polis vatanda\u015flar\u0131 uyararak, kaza yerinden uzakla\u015ft\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Kazada hurdaya d\u00f6nen hafif ticari ara\u00e7ta bulunan Durmu\u015f Alt\u0131no\u011flu olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybederken ayn\u0131 ara\u00e7ta bulunan 2 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n\r\n,Hayat\u0131n\u0131 kaybeden Durmu\u015f Alt\u0131no\u011flu'nun cesedi otopsi i\u00e7in Adli T\u0131p Kurumu morguna kald\u0131r\u0131l\u0131rken, otomobil s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc G.P. ile kamyonetin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc K\u00fc\u00e7\u00fckyal\u0131 Polis Merkezi'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,.