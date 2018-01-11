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İstanbul’da gün batımı böyle görüntülendi
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İstanbul’da dün akşam gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güneşin batışı ile oluşan renkler, tarihi yapılarla birleşince ortaya çıkan görüntü mest etti.
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