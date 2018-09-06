İstanbul'da gündüz geceye döndü

Yetkililerden gelen uyar\u0131lar\u0131n ard\u0131ndan kent genelinde baz\u0131 noktalarda ya\u011fmur etkisini g\u00f6steriyor. ,Beylikd\u00fcz\u00fc ve Esenyurt b\u00f6lgesinde ise aniden g\u00f6ky\u00fcz\u00fcn\u00fc kaplayan kara bulutlar etraf\u0131n bir anda kararmas\u0131na neden oldu.\r\n\r\n\r\n,Bulutlar, g\u00fcnd\u00fcz\u00fc adeta geceye \u00e7evirdi. B\u00f6lgede kara bulutlar\u0131n getirdi\u011fi sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fta k\u0131sa s\u00fcreli etkili olurken, trafik yo\u011funlu\u011fu olu\u015ftu. \r\n,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, \u0130stanbul Sar\u0131yer'de sel riski oldu\u011funu belirterek, vatanda\u015flar\u0131 haz\u0131rl\u0131kl\u0131 ve dikkatli olmalar\u0131 konusunda uyarm\u0131\u015ft\u0131. ,Sar\u0131yer'de etkili olan ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle \u00c7ay\u0131rba\u015f\u0131 T\u00fcneli kapand\u0131. T\u00fcneli a\u00e7mak i\u00e7in ba\u015flat\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar 13.30 s\u0131ralar\u0131nda tamamlanarak yol trafi\u011fe a\u00e7\u0131ld\u0131. ,Beylikd\u00fcz\u00fc ve Esenyurt b\u00f6lgesinde ise g\u00f6ky\u00fcz\u00fcndeki kara bulutlar, \u00e7evreyi bir and\u0131 sard\u0131. ,Bulutlar, g\u00fcnd\u00fcz\u00fc geceye \u00e7evirirken k\u0131sa s\u00fcreli sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fta etkili oldu.\r\n