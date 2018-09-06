İstanbul'da hamile sürücü kahvehaneye daldı! Yaralılar var...

Olay, Ata\u015fehir Yenisahra Mahallesi Y\u0131ld\u0131r\u0131m Beyaz\u0131t Caddesi'nde saat 13.30 s\u0131ralar\u0131nda meydana geldi. ,Hamile oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen \u00c7i\u011fdem K.'n\u0131n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan \u00e7\u0131kan ara\u00e7 bir minib\u00fcse \u00e7arp\u0131p, ard\u0131ndan kahvehaneye dald\u0131. ,Kaza an\u0131nda kahvehanede oturan 2 ki\u015fi yaralan\u0131rken, anne ve bebe\u011finin sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Kazaya tan\u0131k olan bir vatanda\u015f, "Bir anda fren sesi duyduk. 2 hafif yaral\u0131 var, ambulansla hastaneye gittiler" diye konu\u015ftu. ,Kazaya tan\u0131k olan ba\u015fka bir vatanda\u015f ise, "H\u0131zla caddeden geliyordu. ,H\u0131zl\u0131yd\u0131 biraz. Burada bir araba vard\u0131 \u00f6nce ona \u00e7arpt\u0131. Kaza s\u0131ras\u0131nda burada 3-4 ki\u015fi oturuyordu, \u00f6lebilirlerdi. Panik yapt\u0131 san\u0131r\u0131m" dedi.