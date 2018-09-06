İstanbul'da hareketli dakikalar! Lüks araca ateş açarak durdurdular

Olay, B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece Beykent kav\u015fa\u011f\u0131nda ya\u015fand\u0131. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Zeytinburnu'ndan \u00e7al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenilen beyaz renkli l\u00fcks arac\u0131 trafik polisleri fark etti. ,Ekipler, i\u00e7inde 4 \u015fahs\u0131n oldu\u011fu araca 'dur' ihtar\u0131nda bulundu. ,Polisi g\u00f6ren \u015f\u00fcpheliler ara\u00e7la geri manevra yaparak ka\u00e7t\u0131. ,\u015eah\u0131slar, polisten ka\u00e7t\u0131klar\u0131 s\u0131rada vatanda\u015flara ait 2 araca da \u00e7arpt\u0131. ,Polisin lastiklerine ate\u015f etti\u011fi ara\u00e7, kovalamacan\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 kav\u015faktan yakla\u015f\u0131k 1 kilometre ilerde bir ara sokakta bulundu. ,Arac\u0131n i\u00e7inde bulunan 4 \u015f\u00fcpheliyi yakalama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.\r\n\r\n