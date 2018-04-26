İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler sokağa indi...

Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n,\u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mustafa \u00c7al\u0131\u015fkan\u2019\u0131n koordinesiyle kent genelinde Kurt Kapan\u0131-16 operasyonu ger\u00e7ekle\u015ftirildi. ,.,\u0130stanbul\u2019da \u015fehir genelinde ekipler taraf\u0131ndan Kurt Kapan\u0131-16 operasyonu yap\u0131ld\u0131. Karadan, havadan ve denizden t\u00fcm giri\u015f ve \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131n tutuldu\u011fu 150 noktada ekipler, ara\u00e7lar\u0131 didik didik aray\u0131p vatanda\u015flar\u0131n GBT\u2019lerini sorgulad\u0131.,Karadan, havadan ve denizden t\u00fcm giri\u015f ve \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131n tutuldu\u011fu 150 noktada 2 bin polis ile uygulama ve denetim ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Polis helikopterinin de destek verdi\u011fi uygulamada ekipler, asayi\u015f ve ter\u00f6r olaylar\u0131n\u0131 \u00f6nleme ama\u00e7l\u0131 yayalar, motorlu ta\u015f\u0131t s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri, denizyolu ve havayolu ile \u0130stanbul\u2019a giri\u015f yapan herkesin denetlenmesine y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131.\r\n\r\n,\u015e\u00fcpheli \u015fah\u0131slar\u0131n Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamas\u0131 yap\u0131l\u0131rken, mekan ve i\u015f yerlerinde yap\u0131lan aramalar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra ara\u00e7lar da didik didik arand\u0131. ,Be\u015fikta\u015f \u0130skele\u2019de yap\u0131lan denetimde Azerbaycan plakal\u0131 ve milletvekili arac\u0131 oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen bir otomobile izinsiz \u00e7akar kullan\u0131m\u0131ndan ceza kesildi.\r\nEkiplerin denetimi s\u00fcr\u00fcyor.,\u0130stanbul'da fla\u015f bir operasyon ekipler taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirildi