İstanbul'da havada hareketli dakikalar

Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'nda d\u00fcn hareketli dakikalar ya\u015fand\u0131.,\u0130stanbul Atat\u00fcrk Havaliman\u0131\u2019na ini\u015f yapmak i\u00e7in al\u00e7alan u\u00e7a\u011f\u0131n pilotu, hava sahas\u0131 \u00fczerinde bir drone g\u00f6r\u00fcnce durumu kuleye bildirdi. Yasakl\u0131 b\u00f6lgede u\u00e7urulan drone\u2019u bulmak i\u00e7in yetkililer ara\u015ft\u0131rma ba\u015flatt\u0131. Konu\u015fmalar ise b\u00f6yle yans\u0131d\u0131,Atak\u00f6y-Florya istikametini kullanarak ak\u015fam saatlerinde piste ini\u015f i\u00e7in al\u00e7alan u\u00e7a\u011f\u0131n pilotu, 2 bin 500 mil seviyelerinde ve 270 metrede drone g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc kuleye aktard\u0131. ,Pilotun verdi\u011fi rapor \u00fczerine kule ini\u015f i\u00e7in haz\u0131rlanan di\u011fer u\u00e7aklara da konu hakk\u0131nda bilgi vererek drone\u2019un g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc konum bilgisini aktard\u0131. Pilot ve kule g\u00f6revlisi aras\u0131nda ya\u015fanan diyaloglar da telsiz konu\u015fmalar\u0131na yans\u0131d\u0131.,-KULE: Bir durumdan kas\u0131t nedir efendim ?\r\n\r\n-P\u0130LOT: Drone Drone\r\n\r\n-KULE: Drone al\u0131nd\u0131.,Bu arada U\u00e7aklar\u0131n ini\u015f ve kalk\u0131\u015f g\u00fczergah\u0131 \u00fczerinde u\u00e7urulan drone\u2019un bulunmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131ld\u0131. Ekiplerin taraf\u0131ndan yap\u0131lan incelemelerde ise drone bulunamad\u0131.