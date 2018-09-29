İstanbul'da, korkunç cinayette komşusunu öldüren katili, kopan hırka düğmesi ele verdi

Ba\u011fc\u0131lar'da, Moldova as\u0131ll\u0131 kad\u0131n\u0131n \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesiyle ilgili \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatan ekipler, talihsiz kad\u0131n\u0131n evinde d\u00fc\u011fme buldu ve\u015f\u00fcphelinin sosyal medya hesab\u0131n\u0131 inceledi. Kom\u015fusunu \u00f6ld\u00fcren katili, sosyal medyada payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u011fmesiz h\u0131rka foto\u011fraf\u0131 ele verdi. G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan cani adam\u0131n cinayeti kendisinin i\u015fledi\u011fini, evden 200 dolar, 200 lira ve birka\u00e7 kol saati \u00e7ald\u0131\u011f\u0131n\u0131, bu paralarla kuzenine do\u011fum g\u00fcn\u00fc hediyesi ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 itiraf etti\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Ekipler, payla\u015f\u0131lan foto\u011fraf\u0131n cinayet g\u00fcn\u00fcnden sonra \u00e7ekildi\u011fini belirledi. Bunun \u00fczerine g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan A.G.'nin cinayeti kendisinin i\u015fledi\u011fini, evden 200 dolar, 200 lira ve birka\u00e7 kol saati \u00e7ald\u0131\u011f\u0131n\u0131, bu paralarla kuzenine do\u011fum g\u00fcn\u00fc hediyesi ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 itiraf etti\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Korkun\u00e7 cinayetin ard\u0131ndan katili hi\u00e7 hesaba katmad\u0131\u011f\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fcc\u00fck bir d\u00fc\u011fme ele verdi!,Ba\u011fc\u0131lar'da, Moldova as\u0131ll\u0131 kad\u0131n\u0131n \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesiyle ilgili \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatan ekipler, talihsiz kad\u0131n\u0131n evinde d\u00fc\u011fme buldu ve \u015f\u00fcphelinin sosyal medya hesab\u0131n\u0131 inceledi. Kom\u015fusunu \u00f6ld\u00fcren katili, sosyal medyada payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u011fmesiz h\u0131rka foto\u011fraf\u0131 ele verdi.\r\n,Polis olay s\u0131ras\u0131nda binada bulunan ki\u015fileri ara\u015ft\u0131rd\u0131. Ayn\u0131 apartmanda oturan A.G'yi takibe alan ekipler, \u015f\u00fcphelinin sosyal medya hesab\u0131ndaki kendisine ait payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraflar\u0131 da inceledi.\r\n\r\n,Bu arada, cinayetin i\u015flendi\u011fi evde bir k\u0131yafete ait siyah renkte fildi\u015fi \u015feklindeki d\u00fc\u011fme bulan ekipler, d\u00fc\u011fmenin kime ait oldu\u011funu bulmak i\u00e7in ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,A.G. polis merkezindeki ifadesinin tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan adliyeye sevk edildi.\r\n\r\n,Yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmada A.G'nin sosyal medyada payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 kendisine ait foto\u011fraflarda h\u0131rkas\u0131n\u0131n bir d\u00fc\u011fmesinin olmad\u0131\u011f\u0131 tespit edildi.\r\n\r\n,Ba\u011fc\u0131lar \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne ba\u011fl\u0131 ekipler, 21 \u015eubat'ta Ba\u011fc\u0131lar'da Moldova as\u0131ll\u0131 T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131 T.A. adl\u0131 kad\u0131n\u0131n \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesiyle ilgili \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. Cinayetin i\u015flendi\u011fi evde inceleme yapan polis, apartman\u0131n g\u00fcvenlik kameras\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini inceledi.\r\n\r\n