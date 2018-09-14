İstanbul'da metro seferleri iptal edildi

\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, hava muhalefeti nedeniyle TF1 Ma\u00e7ka- Ta\u015fk\u0131\u015fla Teleferik Hatt\u0131 ve TF2 Ey\u00fcp-Pierre Loti Teleferik Hatt\u0131 i\u015fletmeye kapat\u0131ld\u0131. ,Ara\u00e7 ar\u0131zas\u0131 nedeniyle bir s\u00fcre yap\u0131lamayan M1 hatt\u0131 Otogar-Yenikap\u0131 ile M2 hatt\u0131nda Hali\u00e7 Metro k\u00f6pr\u00fcs\u00fc - Yenikap\u0131 aras\u0131 seferler ise normale d\u00f6nd\u00fc.,M2 Yenikap\u0131-Hac\u0131osman Metro Hatt\u0131\u2019nda ise ara\u00e7 ar\u0131zas\u0131ndan dolay\u0131 Yenikap\u0131\u2019dan seferler tehirli olarak yap\u0131lmakta.,