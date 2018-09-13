İstanbul'da nefes kesen operasyon! 'Seni götürebilirim...'

Olay, ge\u00e7ti\u011fimiz hafta Pazartesi g\u00fcn\u00fc Fatih Aksaray\u2019da meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, k\u0131sa bir s\u00fcre \u00f6nce ka\u00e7ak yollardan T\u00fcrkiye\u2019ye giren 16 ya\u015f\u0131ndaki Afganistan uyruklu Faz\u0131l A. olay g\u00fcn\u00fc Zeytinburnu\u2019ndaki kuzenine gitmek i\u00e7in Gebze\u2019den otob\u00fcse bindi.\r\n\r\n,Bir s\u00fcre sonra Aksaray\u2019da inen gen\u00e7, Afganistan uyruklu bir \u015fahsa adres sordu. ,\u015eahs\u0131n, \u201cAdresi biliyorum, seni g\u00f6t\u00fcrebilirim\u201d demesi \u00fczerine gen\u00e7, \u015fah\u0131sla otob\u00fcse binerek yola \u00e7\u0131kt\u0131. ,Bir s\u00fcre sonra \u015fah\u0131s gence yanl\u0131\u015f otob\u00fcse bindiklerini s\u00f6yleyerek, ba\u015fka otob\u00fcse bindirdi. ,Yakla\u015f\u0131k 1 bu\u00e7uk saat s\u00fcren yolculu\u011fun ard\u0131ndan \u015fah\u0131s, karanl\u0131k olmas\u0131 nedeniyle genci Silivri Kavakl\u0131 Mahallesi\u2019ndeki bir eve g\u00f6t\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Eve girer girmez gen\u00e7, evdeki 3 \u015fah\u0131s taraf\u0131ndan darp edilerek, elleri ve ayaklar\u0131 ba\u011fland\u0131., Olay\u0131n ard\u0131ndan \u015fah\u0131slar, gencin cebindeki bin liray\u0131 gasp ederek, zorla annesinin telefon numaras\u0131n\u0131 s\u00f6yletti. Hatlar\u0131n\u0131 k\u0131ran \u015fah\u0131slar ald\u0131klar\u0131 numaraya sosyal medya \u00fczerinden gencin annesine mesaj atarak 20 bin dolar fidye istedi. ,Bunun \u00fczerine anne, gencin kuzeni Veli A.\u2019y\u0131 (24) arayarak durumu anlatt\u0131. \u00dclkeye ka\u00e7ak yollarla girmesi nedeniyle deport olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen kad\u0131n, o\u011flunun kuzeni \u00fczerinden polise ihbarda bulundu.