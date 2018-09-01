İstanbul'da şarbon şüphesi

Haseki E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine kald\u0131r\u0131lan 9 ki\u015finin yap\u0131lan tetkikler sonucu karantinaya al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenilirken, Sadi Konuk E\u011fitim Ara\u015ft\u0131rma Hastanesinde ise ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi.,Al\u0131nan son bilgilere g\u00f6re Tar\u0131m Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli, TGRT Haber canl\u0131 yay\u0131n\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada: "\u015earbon pani\u011fi yok" dedi.,\u0130stanbul\u2019da Bak\u0131rk\u00f6y Dr. Sadi Konuk E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine ve Haseki E\u011fitim Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine kald\u0131r\u0131lan \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi, \u015farbon \u015f\u00fcphesi nedeniyle ara\u015ft\u0131rma alt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,.,\u0130HA,\u0130stanbul'da \u015farbon alarm\u0131...