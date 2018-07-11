İstanbul'da Shakira trafiği... İş çıkışı bu yollara dikkat!

Shakira, El Dorado D\u00fcnya Turnesi kapsam\u0131nda saat 21.00'de sahne alacak.,\u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, Vodafone Park'ta ger\u00e7ekle\u015fecek konser nedeniyle K\u00fc\u00e7\u00fck \u00c7iftlik Caddesi \u015eehitler Tepesi'ne d\u00f6n\u00fc\u015flerin, stat arkas\u0131 Asker Oca\u011f\u0131 Caddesi S\u00fczer Plaza gerisinden kapat\u0131larak Dolmabah\u00e7e istikametine ak\u0131m verilmeyece\u011fini, Taksim-Harbiye y\u00f6n\u00fc ve Bomonti T\u00fcnel'in de kapat\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n,A\u00e7\u0131klamada, alternatif g\u00fczergahlara ili\u015fkin, "Te\u015fvikiye Caddesi S\u00fcleyman Seba Caddesi istikameti, Mete Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular, Taksim istikameti, Mecidiyek\u00f6y istikameti, S\u0131raselviler Caddesi, Mete Caddesi, Cumhuriyet Caddesi istikameti, Mete Caddesi\u2019nden Cumhuriyet Caddesi istikameti Tarlaba\u015f\u0131 , Refik Saydam Caddesi istikameti, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Barbaros Bulvar\u0131 istikameti, Piyalepa\u015fa Bulvar\u0131 ve H\u00fcrriyettepe \u0131\u015f\u0131klar istikameti" bilgisi payla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,A\u00e7\u0131klamada, "G\u00fcm\u00fc\u015fsuyu MKE \u00f6n\u00fcnden kapama yap\u0131larak ak\u0131m Dolmabah\u00e7e istikametine verilmeyecek, Dolmabah\u00e7e T\u00fcnel Bomonti giri\u015finden Dolmabah\u00e7e istikameti ara\u00e7 trafi\u011fine kapat\u0131lacak, Mete Caddesi\u2019nden Bedri Karafakio\u011flu Caddesi istikametine ak\u0131m verilmeyecek, Kad\u0131rgalar \u0131\u015f\u0131klardan Kad\u0131rgalar Caddesi istikametine ak\u0131m verilmeyecek, Dolmabah\u00e7e T\u00fcnel \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131ndan kapama yap\u0131larak ak\u0131m stat arkas\u0131na g\u00f6nderilemeyecek" denildi.\r\n\r\n,Shakira'n\u0131n \u0130stanbul'da verece\u011fi konser nedeniyle bug\u00fcn baz\u0131 yollar trafi\u011fe kapat\u0131lacak.\r\n\r\n,.