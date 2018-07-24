İstanbul'da şiddetli yağış

Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn uyar\u0131lar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan beklenen sa\u011fanak, gece boyunca \u0130stanbul genelinde etkisini g\u00f6sterdi.,Kentin baz\u0131 b\u00f6lgelerinde gecenin erken saatlerinde hafif aral\u0131klarla ba\u015flayan ya\u011f\u0131\u015f, ilerleyen saatlerde g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc ve sa\u011fanak \u015feklinde kent genelinde etkisini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.,Ayr\u0131ca, kentin bir\u00e7ok yerinde \u015fim\u015fekler g\u00f6zleniyor. \u015eiddetli ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc ya\u011f\u0131\u015f, Anadolu Yakas\u0131'nda yerini zaman zaman doluya b\u0131rak\u0131yor. Hayat\u0131 olumsuz etkileyen sa\u011fanak nedeniyle su birikintileri olu\u015fan yollarda ilerlemekte zorlanan s\u00fcr\u00fcc\u00fcler, ara\u00e7lar\u0131n\u0131 yol kenar\u0131na \u00e7ekip ya\u011f\u0131\u015f\u0131n hafiflemesini bekliyor. Baz\u0131 b\u00f6lgelerde su bask\u0131nlar\u0131ndan kaynaklanan ve r\u00f6gar kapaklar\u0131ndan ta\u015fan sular\u0131 tahliye etmek i\u00e7in itfaiye ekipleri \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam ediyor.\r\n\r\n,Meteorolojiden yap\u0131lan son bilgilendirmede; "\u0130stanbul'da sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f devam ediyor. Ak\u015fam 18.00'a kadar s\u00fcrecek. Su bask\u0131nlar\u0131na kar\u015f\u0131 dikkatli olun" ifadelerine yer verildi.\r\n\r\nKaradeniz b\u00f6lgesinde g\u00fcne\u015fli hava hakimken, Do\u011fu ve G\u00fcneydo\u011fu'da s\u0131cakl\u0131klar bunalt\u0131c\u0131 derecelerde. 5 G\u00dcNL\u00dcK HAVA DURUMU \u0130SE \u015e\u00d6YLE; ,