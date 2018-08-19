İstanbul'da vahşet! Önce eşini, sonra kendisini...

Olay Ye\u015filkent Mahallesi, 71. sokak \u00fczerinde bulunan apartmanda meydana geldi., Edinilen bilgiye g\u00f6re, 34 ya\u015f\u0131ndaki Erdal S., 2 y\u0131l \u00f6nce evlendi\u011fi 32 ya\u015f\u0131ndaki Bahar S. ile hen\u00fcz bilinmeyen nedenye tart\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Tart\u0131\u015fma kavga d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcnce Erdal S. kar\u0131s\u0131n\u0131 silahla vurdu, ard\u0131ndan intihar etti. ,Bahar S.'nin karde\u015fi eve gelince korkun\u00e7 manzara ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. ,Olay yerine gelen polis inceleme ba\u015flatt\u0131. \u00c7iftin yak\u0131nlar\u0131 bina \u00f6n\u00fcnde sinir krizi ge\u00e7irdi.