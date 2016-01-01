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İstanbul depremi için tarih verdi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde fuarizmir'de buluşan yer bilimleri uzmanları, Türkiye'nin deprem analizleri üzerine hazırlanan olası senaryolar hakkında görüşlerini açıkladı.
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