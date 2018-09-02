İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yeni atamalar yapıldı

Yeni Ter\u00f6rle M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcr\u00fc G\u00f6khan Nazl\u0131m oldu.\r\n\r\n,39 il\u00e7e emniyet m\u00fcd\u00fcr ve 54 \u015fube m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerine atama yap\u0131ld\u0131. Ayr\u0131ca \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131lar\u0131'n\u0131n g\u00f6rev da\u011f\u0131l\u0131m\u0131 da belirlendi. ,\u0130stanbul Ter\u00f6rle M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcr\u00fc G\u00f6khan Nazl\u0131m oldu. \u0130stihbarat, Organize, Mali \u015eube ve Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k \u015eube M\u00fcd\u00fcrleri g\u00f6revlerinde kald\u0131.\r\n,Personel \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne G\u00f6khan Bambal atand\u0131. Personel \u015eube eski M\u00fcd\u00fcr\u00fc \u00d6mer Kumlu ise Ey\u00fcp Sultan \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc oldu. Medya - Halkla \u0130li\u015fkiler ve Protokol \u015eube M\u00fcd\u00fcr\u00fc Murat \u00c7aykara yap\u0131ld\u0131. Medya - Halkla \u0130li\u015fkiler ve Protokol eski \u015eube M\u00fcd\u00fcr\u00fc H\u00fcseyin G\u00fcle\u00e7 ise Beykoz \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc oldu. Atat\u00fcrk Havaliman\u0131 \u015eube M\u00fcd\u00fcr\u00fc ise Deniz Engin oldu.,\u0130\u015fte isim isim atama listesi...,\u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc b\u00fcnyesindeki il\u00e7e ve \u015fube m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerine yeni atamalar yap\u0131ld\u0131. ,\u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mustafa \u00c7al\u0131\u015fkan, il i\u00e7i atamalar\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi. \u0130stanbul Valisi Vasip \u015eahin de atamalar\u0131 onaylad\u0131.\r\n\r\n,.