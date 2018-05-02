İstanbul Gençlik Festivali başladı

Avrasya G\u00f6steri Merkezi\u2019nde, bu y\u0131l \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc kez d\u00fczenlenen "\u0130stanbul Gen\u00e7lik Festivali" ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,.,Avrasya G\u00f6steri ve Sanat Merkezi\u2019nde d\u00fczenlenen festivalde konser, e\u011flence, k\u00fclt\u00fcr-sanat, bilim teknoloji, s\u00f6yle\u015fi, spor, sosyal sorumluluk, turnuva, e-oyunlar ba\u015fta olmak \u00fczere \u00e7ok say\u0131da etkinlik ger\u00e7ekle\u015fiyor. \r\n\r\n,Etkinlik alan\u0131nda baz\u0131 gen\u00e7ler kaykay ve paten yaparken, baz\u0131 gen\u00e7ler de basketbol oynayarak vakit ge\u00e7iriyor. Bu y\u0131l bir milyondan fazla genci a\u011f\u0131rlamas\u0131 beklenen \u0130stanbul Gen\u00e7lik Festivali, 6 May\u0131s\u2019a kadar devam edecek.