İstanbul Havalimanında ücretler belli oldu

Havaliman\u0131nda otopark \u00fccretleri belli oldu\r\n,\u0130\u00e7\/D\u0131\u015f hatlar kapal\u0131 otopark (otomobiller i\u00e7in)\r\n \r\nPark s\u00fcresi (Saat\/TL)\r\n \r\n0-1 saat:19,75 TL\r\n \r\n1-3 saat:24 TL\r\n \r\n3-6 saat:37,75 TL\r\n \r\n6-12 saat:44,75 TL\r\n \r\n12-24 saat:60 TL,\u00d6te yandan g\u00fczel bir m\u00fcjde daha verildi. \u00dccretsiz olacak,Abonman (otomobiller i\u00e7in)\r\n \r\n4 g\u00fcn:173,50 TL\r\n \r\n7 g\u00fcn:284 TL\r\n \r\n15 g\u00fcn:387,50 TL\r\n \r\nAyl\u0131k:423 TL,Motor,motosiklet\r\n \r\n0-1 saat:9 TL\r\n \r\n1-3 saat:12,25 TL\r\n \r\n3-6 saat:18,75 TL\r\n \r\n6-12 saat:22,75 TL\r\n \r\n12-24 saat:30,50 TL,Abonman (motor,motosiklet i\u00e7in)\r\n \r\n4 g\u00fcn:87 TL\r\n \r\n7 g\u00fcn:141,75 TL\r\n \r\n15 g\u00fcn:193,75 TL\r\n \r\nAyl\u0131k:212 TL\r\n ,A\u00e7\u0131k otoparklar i\u00e7in (otomobil)\r\n \r\nPark s\u00fcresi (Saat\/TL)\r\n \r\n0-1 saat:15 TL\r\n \r\n1-3 saat:18 TL\r\n \r\n3-6 saat:27,25 TL\r\n \r\n6-12 saat: 30,50 TL\r\n \r\n12-24 saat:42,25 TL\r\n \r\nAbonman ayl\u0131k 316 TL,Motor, motosiklet (a\u00e7\u0131k otopark i\u00e7in)\r\n \r\n0-1 saat:7,75 TL\r\n \r\n1-3 saat:9 TL\r\n \r\n3-6 saat:13 TL\r\n \r\n6-12 saat:15,50 TL\r\n \r\n12-24 saat:20,75 TL\r\n \r\nAbonman ayl\u0131k:161,25 TL,Minib\u00fcs\/pikap (a\u00e7\u0131k otopark)\r\n \r\n0-1 saat:17 TL\r\n \r\n1-3 saat:22,75 TL\r\n \r\n3-6 saat:30 TL\r\n \r\n6-12 saat:35,75 TL\r\n \r\n12-24 saat:49,50 TL\r\n \r\nAbonman ayl\u0131k:358,75 TL\r\n ,Midib\u00fcs, Otob\u00fcs, Kamyon, Kamyonet (a\u00e7\u0131k otopark)\r\n \r\n0-1 saat:20 TL\r\n \r\n1-3 saat:27,75 TL\r\n \r\n3-6 saat:33,75 TL\r\n \r\n6-12 saat:42,25 TL\r\n \r\n12-24 saat:57,20 TL\r\n \r\nAbonman ayl\u0131k:402,25 TL,DHM\u0130 Kirac\u0131s\u0131, Taksi \u0130\u015fletmeleri ve Nakliyeciler, Havaliman\u0131nda g\u00f6revli personel\/personel servis ara\u00e7lar\u0131 i\u00e7in ise a\u00e7\u0131k otopark ayl\u0131k abonman 130 TL\r\n,Engelli, gazilere ve \u015fehit ailelerine her defas\u0131nda azami 15 g\u00fcne kadar \u00fccretsiz\r\n \r\nDevlet Personel Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n Devlet Te\u015fkilat\u0131 Bilgi Bankas\u0131nda listelendirilmi\u015f olan genel b\u00fct\u00e7e kapsam\u0131ndaki kamu idareleri, \u00f6zel b\u00fct\u00e7eli kurumlar, d\u00fczenleyici ve denetleyici kurulu\u015flar, sosyal g\u00fcvenlik kurumlar\u0131, mahalli idareler ve 5018 Say\u0131l\u0131 Kanun d\u0131\u015f\u0131nda kalan \u00f6zel b\u00fct\u00e7eli kurulu\u015flar\u0131n (hizmet sat\u0131n alma yoluyla kiralanan ara\u00e7lar\u0131 dahil) ara\u00e7lar\u0131na (azami 1 saat s\u00fcre ile), Kordiplomatik plakal\u0131 ara\u00e7lara (bir saate kadar),Engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kayd\u0131yla kulland\u0131\u011f\u0131 \/ bulundu\u011fu ara\u00e7lara (her defas\u0131nda azami 15 g\u00fcne kadar),\u015eehit ailelerinin 1. dereceden yak\u0131nlar\u0131n\u0131n \u00f6zel ara\u00e7lar\u0131na (her defas\u0131nda azami 15 g\u00fcne kadar), Devlet Hava Meydanlar\u0131 \u0130\u015fletmesi(DHM\u0130) personelinin kulland\u0131\u011f\u0131 \u00f6zel ara\u00e7lara, DHM\u0130 taraf\u0131ndan i\u015fletilen otoparklar\u0131 kullanan Sivil Havac\u0131l\u0131k Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc personelinin \u00f6zel ara\u00e7lar\u0131na tarife uygulanmayacak.\r\n ,At\u0131k atanlardan kal\u0131\u015f s\u00fcresi \u00fczerinden y\u00fczde 100 zaml\u0131 \u00fccret al\u0131nacak\r\n \r\n,Otoparklarda ara\u00e7 y\u0131kanmas\u0131, ara\u00e7lardan \u00e7\u0131kan at\u0131klar\u0131n at\u0131lmas\u0131 gibi hususlar\u0131 yapanlardan parkta kal\u0131\u015f s\u00fcresine g\u00f6re hesaplanacak \u00fccret y\u00fczde 100 zaml\u0131 al\u0131nacak. ,\u00d6deme yap\u0131ld\u0131ktan sonra 15 dakika i\u00e7erisinde otoparktan \u00e7\u0131k\u0131lmamas\u0131 halinde 15 dakika \u00fczeri s\u00fcre tarifeye g\u00f6re \u00fccretlendirilecek. Otopark i\u015fletmecileri; DHM\u0130ne bilgi verilmesi kayd\u0131yla \u00fccretsiz uygulama ya da tarife alt\u0131 indirim yapabilecek.,\u0130stanbul Havaliman\u0131 i\u00e7in belirlenen 2018 y\u0131l\u0131 \u00fccret tarifesine g\u00f6re engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kayd\u0131yla kulland\u0131\u011f\u0131 veya bulundu\u011fu ara\u00e7lardan(her defas\u0131nda azami 15 g\u00fcne kadar), \u015fehit ailelerinin birinci dereceden yak\u0131nlar\u0131n\u0131n \u00f6zel ara\u00e7lar\u0131ndan (her defas\u0131nda azami 15 g\u00fcne kadar) \u00fccret al\u0131nmayacak.,31 Ekim'de THYnin Ankara, Antalya, \u0130zmir, Ercan ve Bak\u00fcye g\u00fcnl\u00fck seferlere ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 \u0130stanbul Havaliman\u0131 otopark\u0131 kendi ara\u00e7lar\u0131 ile gelen yolculara kolayl\u0131k olmas\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan 2 ay s\u00fcresince (30 Aral\u0131k 2018'e kadar) \u00fccretsiz yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.2018 y\u0131l\u0131 i\u00e7in belirlenen \u00fccret tarifeleri yeni \u00fccret tarifeleri y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe konulmas\u0131na kadar y\u00fcr\u00fcrl\u00fckte kalacak.\r\n\r\n