İstanbul ile beraber 4 şehire uyarı

Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn tahminlerine g\u00f6re, sabah saatlerinden itibaren \u0130stanbul, Kocaeli, Trabzon ve Giresun \u00e7evrelerinde g\u00f6r\u00fclecek sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fana\u011f\u0131n \u00f6\u011fle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\n\r\n\r\n,Ani sel, su bask\u0131n\u0131 ve heyelan riski gibi olumsuzluklara kar\u015f\u0131 b\u00f6lge halk\u0131na dikkatli ve tedbirli olmalar\u0131 uyar\u0131s\u0131nda bulunuldu.,Ula\u015f\u0131mda aksamalar ya\u015fanabilece\u011fi belirtildi.