İstanbul ulaşımına "Avrupa Hareketlilik Haftası" indirimi

\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi (\u0130BB), "Avrupa Hareketlilik Haftas\u0131" dolay\u0131s\u0131yla kent genelinde toplum ula\u015f\u0131m ara\u00e7lar\u0131n\u0131n 22 Eyl\u00fcl'de y\u00fczde 50 indirimli hizmet vermesi karar\u0131 verdi.\r\n,Belediyeden al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, her y\u0131l 16 ile 22 Eyl\u00fcl tarihleri aras\u0131nda kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftas\u0131" kapsam\u0131nda, \u015fehrin s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir ula\u015f\u0131m sisteminin geli\u015ftirilmesi ve kentsel hareketlili\u011fin art\u0131r\u0131lmas\u0131na y\u00f6nelik etkinlikler d\u00fczenleniyor.\r\n\r\n,Kentsel hareketlili\u011fin art\u0131r\u0131lmas\u0131, toplu ula\u015f\u0131m sistemlerinin te\u015fvik edilmesi ve bu hareketlilikte toplu ta\u015f\u0131man\u0131n pay\u0131n\u0131n art\u0131r\u0131lmas\u0131 ama\u00e7lan\u0131yor.\r\n\r\n,Al\u0131nan karara g\u00f6re, \u0130stanbul'da 22 Eyl\u00fcl g\u00fcn\u00fcn\u00fcn ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 gece saat 00.00'dan ba\u015flayarak 23.59'a kadar t\u00fcm toplum ula\u015f\u0131m ara\u00e7lar\u0131 y\u00fczde 50 indirimli olacak.\r\n\r\n,Vatanda\u015flar, yakla\u015f\u0131k 24 saat boyunca;,Ayn\u0131 karar \u00e7er\u00e7evesinde, vatanda\u015flar, sahip olduklar\u0131 istanbulkart\u2019\u0131 okutmak suretiyle \u0130SPARK taraf\u0131ndan i\u015fletilmekte olan "Ak\u0131ll\u0131 Bisiklet Payla\u015f\u0131m Sistemleri\u2019nden" de y\u00fczde 50 indirimli faydalanabilecek., \u0130stanbulkart entegrasyonuna dahil t\u00fcm toplu ula\u015f\u0131m sistemleri; ,Vatanda\u015fa m\u00fcjde...,Bunun i\u00e7in de insanlar\u0131n toplu ula\u015f\u0131m\u0131 tercih etmeleri i\u00e7in \u00fccretlerde belli bir indirime gidilmesi y\u00f6n\u00fcnde karar al\u0131nd\u0131.,Ula\u015f\u0131ma indirim geliyor...,\u0130ETT, \u015fehir hatlar\u0131 ve \u00f6zel deniz toplu ta\u015f\u0131ma ara\u00e7lar\u0131, Metro \u0130stanbul b\u00fcnyesindeki b\u00fct\u00fcn rayl\u0131 sistemler ile f\u00fcnik\u00fcler, Otob\u00fcs A.\u015e ve \u00d6zel Halk Otob\u00fcsleri'nde y\u00fczde 50 indirimli yolculuk yapabilecek.\r\n\r\n,.