İstanbul yağmura teslim oldu! Üsküdar'da yollar göle döndü

\u0130stanbul'da etkili olan g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f, hayat\u0131 olumsuz etkiledi. ,Emin\u00f6n\u00fc'de vatanda\u015flar biriken su nedeniyle yollarda y\u00fcr\u00fcmekte zorland\u0131,\u0130stanbul'da sabah saatlerinde yap\u0131lan uyar\u0131lar\u0131n ard\u0131ndan \u015fehri ilk \u00f6nce kara bulutlar sard\u0131 ard\u0131ndan ya\u011fmur ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,. \u00dcsk\u00fcdar'da ise \u015fiddetli ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle yollar\u0131 sel bast\u0131.\r\n,\u0130stanbul'da ya\u011fmur \u00f6\u011fle saatlerinde etkisini art\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,\u015eehri ilk \u00f6nce kara bulutlar sard\u0131 ard\u0131ndan da beklenen ya\u011f\u0131\u015f ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Emin\u00f6n\u00fc'de vatanda\u015flar biriken su nedeniyle yollarda y\u00fcr\u00fcmekte zorland\u0131.\r\n\r\n,\u00dcsk\u00fcdar'da \u015fiddetli ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle yollar\u0131 sel bast\u0131. S\u00fcr\u00fcc\u00fcler g\u00f6le d\u00f6nen yolda ilerlemekte g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekti.\r\n\r\n,\u00dcsk\u00fcdar Harem sahil yolunda aniden bast\u0131ran ya\u011fmur sele neden oldu. \u015eiddetli ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle g\u00f6le d\u00f6nen yolda s\u00fcr\u00fcc\u00fcler zor anlar ya\u015fad\u0131.\r\n\r\nYa\u011fmur bulutlar\u0131n g\u00f6ky\u00fcz\u00fcn\u00fc kaplamas\u0131yla kararan hava g\u00f6r\u00fc\u015f mesafesini de d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcnce s\u00fcr\u00fcc\u00fcler ilerlemekte g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekti.,<p><strong><a href=\r\nhttp:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/yasam\/579950.aspx\r\nrel="nofollow" style="box-sizing: \r\nborder-box; vertical-align: top; background-color: rgb(231, 231, 231); \r\ncolor: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; outline: 0px; border-color: rgb(78, 61, 129) \r\n!important; transition: 0.2s; padding: 0px 2px; margin: 0px -2px; border-bottom-style: solid; \r\nborder-bottom-width: 1px;" target="_blank"><span style="color:#000000">V\u0130DEOYU \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYINIZ<\/span><\/a><\/strong><\/p>