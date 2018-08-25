İstanbullu Gelin için imajını değiştirdi! Görenler gözlerine inanamadı

Eyl\u00fcl ay\u0131nda yeni sezona ba\u015flayaca\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen dizide kadro, yeni oyuncularla g\u00fc\u00e7lendiriliyor.,Dizinin, 19 y\u0131l atlamayla devam edece\u011fi konu\u015fuluyor. ,Star TV'nin fenomen dizisi \u0130stanbullu Gelin'in 3'\u00fcnc\u00fc sezonunda kadroya dahil olan en \u00f6nemli isim ise usta oyuncu Meral \u00c7etinkaya oldu.,STAR TV'nin fenomen dizisi '\u0130stanbullu Gelin' yeni sezon haz\u0131rl\u0131klar\u0131na devam ediyor.,\u0130stanbul Ni\u015fanta\u015f\u0131'nda ya\u015fayan Kavakl\u0131, tasar\u0131mlar\u0131 ile modan\u0131n \u00f6nde gelen isimlerinden Pera Ma\u011fazalar\u0131n\u0131n hem sahibi hem de yarat\u0131c\u0131s\u0131.,\u0130stanbullu Gelin i\u00e7in imaj de\u011fi\u015ftiren Meral \u00c7etinkaya i\u00e7in 10 ki\u015filik kost\u00fcm ve aksesuar ekibi g\u00f6rev yapt\u0131.,Yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 O3 Medya'n\u0131n \u00fcstlendi\u011fi, ba\u015frollerini \u00d6zcan Deniz ve Asl\u0131 Enver'in payla\u015ft\u0131\u011f\u0131, Star TV'nin fenomen dizisi \u0130stanbullu Gelin'in 3. sezonunda kadroya dahil olan Meral \u00c7etinkaya'n\u0131n merakla beklenen yeni imaj\u0131na ait ilk kareler payla\u015f\u0131ld\u0131.,Bu g\u00fcne kadar g\u00f6rmeye al\u0131\u015f\u0131k oldu\u011fumuz tarz\u0131n\u0131n d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kan \u00c7etinkaya, Esma'n\u0131n y\u0131llad\u0131r g\u00f6r\u00fc\u015fmedi\u011fi g\u00f6r\u00fcmcesi \u00dclfet Kavakl\u0131'y\u0131 canland\u0131racak. ,Boranlar\u0131n varl\u0131kl\u0131 ve bir o kadar da g\u00fc\u00e7l\u00fc akrabalar\u0131 \u00dclfet Kavakl\u0131'n\u0131n ortaya \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 ile ya\u015fanacaklar \u015fimdiden b\u00fcy\u00fck merak konusu oldu. ,K\u0131yafetlerde \u00f6zel tasar\u0131m \u00fcr\u00fcnleri tercih edilirken aksesuarlarda iddial\u0131 se\u00e7imler \u00f6ne \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130\u015fte yay\u0131nlanan foto\u011fraf...