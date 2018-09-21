İstanbullular bu sabah oraya akın etti

T\u00fcrkiye Teknoloji Tak\u0131m\u0131 (T3) Vakf\u0131 ve \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi taraf\u0131ndan \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131'nda ger\u00e7ekle\u015ftirilen TEKNOFEST \u0130stanbul Havac\u0131l\u0131k, Uzay ve Teknoloji Festivali ikinci g\u00fcn\u00fcnde ziyaret\u00e7ilerini a\u011f\u0131rlamaya devam ediyor.,Festivalin ikinci g\u00fcn\u00fcnde, E\u011fitim Teknolojileri, G\u0131da ve Tar\u0131m Teknolojileri ba\u015fl\u0131klar\u0131nda giri\u015fimcilik sunumlar\u0131 ile "Milli Savunma \u0130\u00e7in Milli Ar-Ge", "Uzay Ortam\u0131n\u0131n Uydular \u00dczerindeki Etkileri, D\u00fcnya Ger\u00e7ekten D\u00fcz m\u00fc?" gibi konularda konferanslar d\u00fczenlenecek.,Hava kontrol kulesi \u00f6n\u00fcne kurulan ana sahnede, g\u00fcn boyunca performanslar ve yar\u0131\u015fmalar d\u00fczenlenecek.,ASELSAN, \u0130HA Destekli \u0130nsans\u0131z Kara Arac\u0131, \u0130nsans\u0131z Sualt\u0131 Sistemleri ve Robotik Fetih 1453 Yar\u0131\u015fmalar\u0131'n\u0131n, Baykar Sava\u015fan \u0130HA, S\u00fcr\u00fc \u0130HA, Baykar ve TA\u0130 Yapay Zeka yar\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n, \u0130GA Model U\u00e7ak, \u0130SBAK Robotaksi ve \u0130nsanl\u0131k Yarar\u0131na Teknoloji Yar\u0131\u015fmas\u0131'n\u0131n, Roketsan Roket, T\u00dcB\u0130TAK \u0130HA ve T\u00fcrksat Model Uydu yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n payda\u015fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00fcstleniyor.,12 farkl\u0131 kategoride d\u00fczenlenecek teknoloji yar\u0131\u015fmalar\u0131yla gen\u00e7lerin kendi teknoloji projelerini geli\u015ftirmesi ve \u00fcretmeleri hedefleniyor. ,Teknoloji yar\u0131\u015fmalar\u0131na, toplam 750 tak\u0131m ve 2 binin \u00fczerinde yar\u0131\u015fmac\u0131 kat\u0131l\u0131yor.,T\u00fcrk Havac\u0131l\u0131k ve Uzay Sanayii de bir s\u00fcredir \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 sanal ger\u00e7eklik uygulamas\u0131n\u0131 festivalde ziyaret\u00e7ilerinin kullan\u0131m\u0131na sunacak. ,Festival alan\u0131nda, belirli say\u0131da ziyaret\u00e7inin deneyimleyebilece\u011fi r\u00fczgar t\u00fcneli ve planetaryum da yer alacak.,\u00d6zellikle \u00e7ocuk ziyaret\u00e7ilere y\u00f6nelik, 3D yaz\u0131c\u0131lar i\u00e7eren teknoloji at\u00f6lyeleri ve e\u011fitici at\u00f6lyeler d\u00fczenlenecek. ,Ayr\u0131ca festivalin d\u00fczenlenece\u011fi d\u00f6rt g\u00fcn boyunca ziyaret\u00e7iler i\u00e7in her ak\u015fam farkl\u0131 bir konser verilecek.,\u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131'nda d\u00fcn ba\u015flayan festivaldeki askeri ve sivil kat\u0131l\u0131mc\u0131 firmalar\u0131n stantlar\u0131, ikinci g\u00fcnde de bir\u00e7ok etkinli\u011fe sahne oluyor.,Festivalde, T\u00fcrkiye tarihinin en b\u00fcy\u00fck \u00f6d\u00fcll\u00fc teknoloji yar\u0131\u015fmalar\u0131 T\u00fcrkiye'nin milli teknoloji hamlesi hedefinde \u00f6nemli rol oynayan kurulu\u015flardan ASELSAN, Baykar, BMC, \u0130GA, \u0130SBAK, Roketsan, TA\u0130, T\u00dcB\u0130TAK ve T\u00fcrksat'\u0131n payda\u015fl\u0131\u011f\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilecek.,Alana giri\u015flerde sabah saatlerinden itibaren yo\u011funluk olu\u015ftu\u011fu g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, misafirlerin ihtiya\u00e7lar\u0131 i\u00e7in \u00e7ok say\u0131da sosyal donat\u0131 alan\u0131 in\u015fa edildi.,Festivalin son g\u00fcn\u00fcne kadar bir\u00e7ok etkinlik d\u00fczenlenmesi planlan\u0131rken, kat\u0131l\u0131mc\u0131 firmalar\u0131n stantlar\u0131nda ziyaret\u00e7ilere bilgilendirmelerin yan\u0131nda bir\u00e7ok deneyim f\u0131rsat\u0131 sunulacak.,Festival kapsam\u0131nda Solo T\u00fcrk ve T\u00fcrk Y\u0131ld\u0131zlar\u0131'yla T\u00fcrk ve yabanc\u0131 g\u00f6steri gruplar\u0131 havac\u0131l\u0131k g\u00f6sterileri sunacak. ,Ayr\u0131ca farkl\u0131 b\u00fcy\u00fckl\u00fcklere ve g\u00f6revlere sahip \u00e7ok say\u0131da \u00f6zel u\u00e7ak festival alan\u0131nda sergilenecek. ,Uygulamayla \u015firketin \u00fcretti\u011fi ve geli\u015ftirme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc u\u00e7ak ve helikopterler birebir \u00f6l\u00e7\u00fclerinde yak\u0131ndan g\u00f6r\u00fclebilecek.,G\u00f6zl\u00fc\u011f\u00fc takanlar, kendilerini i\u00e7inde insans\u0131z hava arac\u0131 ANKA, Milli Muharip U\u00e7ak, T625 helikopteri, G\u00f6kt\u00fcrk-2 uydusu, jet e\u011fitim ve yak\u0131n destek u\u00e7a\u011f\u0131 H\u00fcrjet, yeni nesil temel e\u011fitim u\u00e7a\u011f\u0131 H\u00fcrku\u015f ve Atak helikopterinin yer ald\u0131\u011f\u0131 bir "sanal hangar"da bulacak. ,Milli teknolojiler, sanal ger\u00e7eklik uygulamas\u0131yla g\u00f6r\u00fclebilecek,Ziyaret\u00e7iler ellerindeki kontrol cihaz\u0131n\u0131 kullanarak hangar i\u00e7inde, \u00fcr\u00fcnler aras\u0131nda ve etraf\u0131nda dola\u015fabilecek, ger\u00e7ekte yakla\u015famayacaklar\u0131 mesafelerden \u00fcr\u00fcnleri g\u00f6rebilecek.,.