İstanbullular dikkat! O ilçelerde sular kesiliyor... İşte bölgeler ve saatleri

\u0130stanbul'da su kesintisi ya\u015fanaca\u011f\u0131 haberi geldi.,\u0130stanbul Su ve Kanalizasyon \u0130daresi'nden (\u0130SK\u0130) yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u0130stanbul'un baz\u0131 il\u00e7elerinde 24 saatlik su kesintisi olaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n,A\u00e7\u0131klama \u015f\u00f6yle: "Silahtara\u011fa Karayolu T\u00fcneli nedeniyle ger\u00e7ekle\u015fecek deplase ve Silahtar Terfi Merkezinde yap\u0131lacak olan bak\u0131m, onar\u0131m ve yenileme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 sebebiyle; 24 Temmuz 2018 Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc 10:00 ile 25 Temmuz 2018 \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc 10:00 saatleri aras\u0131nda 24 saat s\u00fcreyle a\u015fa\u011f\u0131da belirtilen b\u00f6lgelere su verilemeyecektir.\r\n\r\n,Hangi il\u00e7elerde su kesintisi ya\u015fanaca\u011f\u0131o ve kesintinin ne kadar s\u00fcrece\u011fi ise merak konusu. ,Su Alamayacak B\u00f6lgeler:\r\n\r\nTarih: 24 Temmuz - 25 Temmuz\r\n\r\nGaziosmanpa\u015fa \u0130l\u00e7esi:\r\nBa\u011flarba\u015f\u0131, Barbaros Hayrettin Pa\u015fa, Fevzi \u00c7akmak H\u00fcrriyet, Karadeniz, Karayollar\u0131, Karl\u0131tepe, Gaziosmanpa\u015fa Merkez, Kaz\u0131m Karabekir, Mevlana, Pazari\u00e7i, Sar\u0131g\u00f6l \u015eemsipa\u015fa, Yenido\u011fan, Yenimahalle ve Y\u0131ld\u0131ztabya Mahalleleri\r\n\r\n,Ey\u00fcpsultan \u0130l\u00e7esi:\r\nAk\u015femsettin, Alibeyk\u00f6y Merkez, \u00c7\u0131r\u00e7\u0131r, Esentepe, \u0130slambey, Karadolap, Rami Cuma, Rami Yeni, Sakarya, Silahtara\u011fa, Top\u00e7ular, Ye\u015filp\u0131nar ve D\u00fc\u011fmeciler Mahalleleri\r\n\r\n,Bayrampa\u015fa \u0130l\u00e7esi:\r\nKartaltepe ve Y\u0131ld\u0131r\u0131m Mahalleleri'nin tamam\u0131 ile Cevatpa\u015fa Mahallesi'nin bir k\u0131sm\u0131\r\n\r\nSultangazi \u0130l\u00e7esi:\r\nYunusemre, 75.Y\u0131l ve Z\u00fcbeyde Han\u0131m Mahalleleri.".