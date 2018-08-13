İstanbullular dikkat! O köprüler kapanıyor...

A\u00e7\u0131klamada Atat\u00fcrk K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'n\u00fcn (Unkapan\u0131) yar\u0131n saat 00.30 ile 04.30 aras\u0131 ara\u00e7 ve yaya trafi\u011fine kapal\u0131 olaca\u011f\u0131 bildirildi. ,Trafi\u011fe \u00e7\u0131kacak olan \u0130stanbullular dikkat!,\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, bak\u0131m onar\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131ndan dolay\u0131 baz\u0131 yollar\u0131n kapat\u0131laca\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.,A\u00e7\u0131klamada, ayn\u0131 zamanda Unkapan\u0131 ve Yeni Galata k\u00f6pr\u00fclerinin saat 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafi\u011fine a\u00e7\u0131laca\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n\r\n,Atat\u00fcrk K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'n\u00fc kullanacak ara\u00e7 ve yayalar\u0131n 00.30-02.30 ile 03.30-04.30 saatlerinde Yeni Galata K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'n\u00fc veya Hali\u00e7 K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'n\u00fc kullanmalar\u0131 gerekti\u011fi ifade edilen a\u00e7\u0131klamada, "Unkapan\u0131 ve Yeni Galata K\u00f6pr\u00fcleri saat 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafi\u011fine a\u00e7\u0131k olaca\u011f\u0131ndan ara\u00e7 ve yayalar Hali\u00e7 K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'n\u00fc kullanabileceklerdir." denildi. \r\n\r\n,.