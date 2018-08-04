İstanbullular dikkat! Uyarı yapıldı, saat verildi...

Yap\u0131lan son de\u011ferlendirmelere g\u00f6re, \u0130\u00e7 Ege, Akdeniz'in i\u00e7 kesimleri, Orta ve Do\u011fu Karadeniz k\u0131y\u0131lar\u0131, Do\u011fu Anadolu'nun kuzeydo\u011fusu, Mu\u015f, Bitlis, Artvin, Sinop, Osmaniye, Hatay'\u0131n kuzeyi, K\u0131rklareli, Tekirda\u011f ve \u0130stanbul \u00e7evreleri ile Bal\u0131kesir ve \u00c7anakkale'nin kuzeyinin yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131, di\u011fer yerlerin az bulutlu ve a\u00e7\u0131k ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor. ,Meteoroloji'den \u0130stanbul i\u00e7in fla\u015f bir uyar\u0131 geldi.,Uyar\u0131da hava tahminleri saatleriyle birlikte verildi.,Ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n; \u00f6\u011fle saatlerinden sonra Denizli, Erzurum, Kars, Ardahan ve A\u011fr\u0131 \u00e7evreleri ile Artvin'in i\u00e7 kesimleri, U\u015fak ve Afyonkarahisar'\u0131n g\u00fcneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg\/m2) olmas\u0131 bekleniyor. \r\n\r\n,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden al\u0131nan tahminlere g\u00f6re, hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131nda \u00f6nemli bir de\u011fi\u015fiklik olmayaca\u011f\u0131 ve \u00fclke genelinde mevsim normalleri civar\u0131nda seyredece\u011fi tahmin ediliyor. \r\n\r\n,R\u00fczgar\u0131n genellikle kuzey ve kuzeydo\u011fu, \u00f6\u011fle saatlerinden sonra Akdeniz k\u0131y\u0131lar\u0131 ile g\u00fcneydo\u011fu kesimlerde g\u00fcneybat\u0131 y\u00f6nlerden hafif, ara s\u0131ra orta kuvvette, Marmara'n\u0131n bat\u0131s\u0131 ve Ege k\u0131y\u0131lar\u0131nda kuvvetli (30-50 km\/sa) olarak esece\u011fi tahmin ediliyor. \r\n\r\n,Baz\u0131 illerde beklenen hava durumuyla g\u00fcn\u00fcn en y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131klar\u0131 ise \u015f\u00f6yle: \r\n\r\n,Ankara: Par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu 31 \r\n,\u0130stanbul: Par\u00e7al\u0131 zamanla \u00e7ok bulutlu, \u00f6\u011fle saatlerinden sonra k\u0131sa s\u00fcreli ve yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 33 \r\n,\u0130zmir: Az bulutlu, zamanla par\u00e7al\u0131, i\u00e7 kesimleri yer yer \u00e7ok bulutlu 37 \r\n,Adana: Par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu, \u00f6\u011fle saatlerinden sonra kuzey kesimleri \u00e7ok bulutlu ve yerel olmak \u00fczere g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 35 \r\n,Antalya: Par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu, \u00f6\u011fle saatlerinden sonra i\u00e7 kesimleri \u00e7ok bulutlu ve yerel olmak \u00fczere g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 32 \r\n,Samsun: Par\u00e7al\u0131 yer yer \u00e7ok bulutlu, aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 31 \r\n,Trabzon: Par\u00e7al\u0131 yer yer \u00e7ok bulutlu, aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 29 \r\n,Erzurum: Par\u00e7al\u0131 yer yer \u00e7ok bulutlu, \u00f6\u011fle saatlerinden sonra yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor. Ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n il genelinde yerel olarak kuvvetli olmas\u0131 bekleniyor. 24 \r\n,Diyarbak\u0131r: Az bulutlu ve a\u00e7\u0131k, zamanla par\u00e7al\u0131 bulutlu 39