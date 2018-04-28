İstanbullulara büyük müjde!

\u0130stanbullulara b\u00fcy\u00fck m\u00fcjde geldi.,.,\u0130lk raylar\u0131n d\u00f6\u015fendi\u011fi ve \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n y\u00fczde 90'\u0131n\u0131n tamamland\u0131\u011f\u0131 Kabata\u015f-Mecidiyek\u00f6y-Mahmutbey metro hatt\u0131n\u0131n, y\u0131l sonuna kadar a\u00e7\u0131lmas\u0131 bekliyor. \r\n\r\n,2014'te temeli at\u0131lan M7 olarak adland\u0131r\u0131lan metro hatt\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda, Mecidiyek\u00f6y istasyonu aktarma merkezi olacak. Kabata\u015f ve Mahmutbey y\u00f6nlerinden gelen yolcular, Yenikap\u0131 ve Hac\u0131osman y\u00f6nlerine metroyla; S\u00f6\u011f\u00fctl\u00fc\u00e7e\u015fme ve Beylikd\u00fcz\u00fc y\u00f6nlerine ise metrob\u00fcsle aktarma yapabilecek.\r\n\r\n,\u00c7al\u0131\u015fmalar tamamland\u0131\u011f\u0131nda, Mecidiyek\u00f6y istasyonu yer alt\u0131 meydan\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015fecek. Metrob\u00fcs ile Yenikap\u0131-Hac\u0131osman metro hatt\u0131n\u0131n aktarma noktas\u0131 olan istasyonda 2 bin metrekarelik bir yer alt\u0131 meydan\u0131 da olu\u015fturulacak. Metrob\u00fcsten metroya ge\u00e7i\u015f koridorlar\u0131 ise 25 metre geni\u015fli\u011finde olacak.,S\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcz metronun ge\u00e7ti\u011fi yeni hatlar\u0131n duraklar\u0131nda tekerlekli sandalyeler i\u00e7in \u015farj noktalar\u0131, peron ay\u0131r\u0131c\u0131 kap\u0131 sistemi, mescitler, g\u00f6rme engelli yolcular i\u00e7in "braille" alfabesi ile y\u00f6nlendirme ve tren bilgisine ait sesli bilgilendirme yap\u0131lacak., Tren beklenen peronlar\u0131 ve gelen trenleri ay\u0131ran "peron ay\u0131r\u0131c\u0131 otomatik kap\u0131 sistemi" sayesinde, yolcular\u0131n s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcz trenlerin geldi\u011fi raylara d\u00fc\u015fme, e\u015fya, \u00e7anta ve puset d\u00fc\u015f\u00fcrme, intihar gibi istenmeyen olaylar\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmesi hedefleniyor.,Kabata\u015f-Mecidiyek\u00f6y-Mahmutbey hatt\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda, Yenikap\u0131-Hac\u0131osman ve metrob\u00fcs hatlar\u0131 ile entegrasyon sa\u011flanacak., \u0130lk a\u00e7\u0131l\u0131\u015fta g\u00fcnde yakla\u015f\u0131k 300 bin ki\u015finin Mecidiyek\u00f6y istasyonundan ge\u00e7mesi beklenirken, 240 bin ki\u015finin Kabata\u015f-Mecidiyek\u00f6y-Mahmutbey hatt\u0131 ile Yenikap\u0131-Hac\u0131osman aras\u0131nda seyahat etmesi bekleniyor. 30 bin ki\u015finin metrob\u00fcse, 30 bin ki\u015finin de Mecidiyek\u00f6y b\u00f6lgesindeki i\u015f alanlar\u0131na da\u011f\u0131lmas\u0131 tahmin ediliyor.,T\u00fcm istasyonlar\u0131n dola\u015f\u0131m alanlar\u0131, peronlar, trenlerin i\u00e7leri, y\u00fcr\u00fcyen merdivenler, asans\u00f6r i\u00e7leri ve \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131 dahil t\u00fcm metro alanlar\u0131 kapal\u0131 devre kamera sistemiyle k\u00f6r nokta kalmayacak \u015fekilde izlenecek. ,Yolcular istasyon giri\u015flerinde g\u00fcvenlik birimleri taraf\u0131ndan X-Ray cihazlar\u0131 ve detekt\u00f6rler ile taranacak. 4K \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fckte, 360 derece d\u00f6nebilen ve hareketli zoom yapabilen kameralar ile \u015f\u00fcpheli durumlar anbean g\u00f6r\u00fcnt\u00fclebilecek. \u015e\u00fcpheli paket, karga\u015fa, yasak b\u00f6lge ihlal giri\u015fimleri, \u015f\u00fcpheli ki\u015fi analizleri yap\u0131larak an\u0131nda kumanda merkezi operat\u00f6rlerine sesli ve g\u00f6rsel uyar\u0131 verilecek.\r\n\r\n,Metronun y\u0131l sonunda hizmete girmesiyle, il\u00e7eler aras\u0131ndaki mesafeler de k\u0131salacak. Baz\u0131 mesafelerin dakika aral\u0131\u011f\u0131 \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n,\u00d6te yandan 2018'in sonunda \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131lmas\u0131 hedeflenen 47,8 kilometre uzunlu\u011funda 4 adet metro hatt\u0131 bulunuyor. Rayl\u0131 sistemler aras\u0131nda; \u00dcsk\u00fcdar-\u00dcmraniye-\u00c7ekmek\u00f6y-Sancaktepe metrosunun ikinci etab\u0131 olan \u00dcmraniye (Yamanevler)-\u00c7ekmek\u00f6y b\u00f6l\u00fcm\u00fc, Mecidiyek\u00f6y-Ka\u011f\u0131thane-Alibeyk\u00f6y-Mahmutbey metrosu, Dudullu-Kay\u0131\u015fda\u011f\u0131,\u0130\u00e7erenk\u00f6y-Bostanc\u0131 metrosunun Bostanc\u0131 \u0130DO'dan \u0130MES'e kadar olan 10,2 kilometrelik k\u0131sm\u0131 ile Emin\u00f6n\u00fc-Ey\u00fcpsultan-Alibeyk\u00f6y tramvay\u0131 yer al\u0131yor.\r\n\r\n,Y\u0131l sonunda a\u00e7\u0131lmas\u0131 beklenen di\u011fer bir rayl\u0131 sistem ise, Ula\u015ft\u0131rma, Denizcilik ve Haberle\u015fme Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n 63 kilometrelik Gebze-Halkal\u0131 banliy\u00f6 hatlar\u0131n\u0131n y\u00fczeysel metroya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclmesini i\u00e7eren Marmaray hatt\u0131 olarak planlan\u0131yor.,Ba\u011fc\u0131lar-Mecidiyek\u00f6y: 41 dk.\r\n\r\nKa\u011f\u0131thane-Mecidiyek\u00f6y: 4,5 dk.\r\n\r\nTekstilkent-Mecidiyek\u00f6y: 20,5 dk.\r\n\r\nBe\u015fikta\u015f-Mecidiyek\u00f6y: 5,5 dk.\r\n\r\n,Ba\u015fak\u015fehir-Mecidiyek\u00f6y: 35,5 dk.\r\n\r\nSancaktepe-Mecidiyek\u00f6y:55 dk.\r\n\r\nMecidiyek\u00f6y-Mahmutbey: 26 dk.