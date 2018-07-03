İşte 24 Haziran sonrası ilk anket

.,Se\u00e7im s\u00fcrecinde en kararl\u0131 se\u00e7menin AK Parti se\u00e7meni oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,"Hangi\u0307 cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 ve parti\u0307, ki\u0307mden oy ald\u0131? Se\u00e7men oy terci\u0307hi\u0307ne ne zaman karar verdi\u0307? Hangi\u0307 vaatler etki\u0307li\u0307 oldu? ,CNN T\u00dcRK'e \u00f6zel haz\u0131rlanan IPSOS sand\u0131k sonras\u0131 ara\u015ft\u0131rmas\u0131, Ahmet Hakan'\u0131n sundu\u011fu Tarafs\u0131z B\u00f6lge'de a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n