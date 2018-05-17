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Türkiye Gazetesi

İşte 30 günlük yemek tarifleri

İşte 30 günlük yemek tarifleri
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Erişteli yeşil mercimek çorbası tarifi

Malzemeler: 1 su bardağı yeşil mercimek 1/2 su bardağı erişte 1 yemek kaşığı tereyağı 4 su bardağı su 1 su bardağı et suyu veya tavuk suyu 1/2 adet soğan 1 çay kaşığı nane 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı pul biber 1 yemek kaşığı domates salçası Mercimek çorbası yaz-kış vazgeçemediğimiz lezzetlerden. İftar sofralarına da çok yakışan bu çorbayı bu sefer erişteli yapıyor, lezzetine lezzet katıyoruz / Nasıl Yapılır? Yeşil mercimekleri 3-4 dakika haşlayıp suyunu süzün. Soğanları kavurup domates salçasını da ekleyin. Daha sonra haşlanan yeşil mercimekleri de ekleyip kavurmaya devam edin. Tavuk suyunu ve suyu yavaş yavaş ilave edip en son erişteleri de ekleyin ve yavaşça karıştırın. Erişteler yumuşadığında servis edin.

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